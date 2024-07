La BM approuve une subvention de 208 millions de dollars en faveur de la Zambie

Bakou, 3 juillet, AZERTAC

La Banque mondiale a approuvé une subvention de 208 millions de dollars en faveur de la Zambie pour l'aider à faire face à l'impact social et économique de la sécheresse qui a frappé ce pays d'Afrique australe, a déclaré mardi le ministère des finances de ce pays.

L'Afrique australe subit la pire sécheresse qu'elle ait connue depuis des années, en raison de la combinaison d'un phénomène naturel, El Niño - un réchauffement anormal des eaux du Pacifique oriental qui diffuse de la chaleur dans l'air et entraîne des températures plus élevées dans le monde entier - et de températures moyennes plus élevées dues aux émissions de gaz à effet de serre.

La Zambie, le Malawi et le Zimbabwe ont tous déclaré l'état de catastrophe en raison de la sécheresse, qui a affecté la production alimentaire et les moyens de subsistance de millions de personnes.

La subvention de la Banque mondiale a pour but d'aider la Zambie à répondre efficacement à l'impact de la sécheresse en fournissant des paiements temporaires supplémentaires en espèces aux ménages touchés.

« Plus précisément, elle permettra d'apporter une aide financière d'urgence à plus de 1,6 million de ménages dans 84 districts touchés par la sécheresse, sur une période de 12 mois », a déclaré le ministère zambien des finances dans un communiqué.

Le financement de la Banque mondiale renforcera également les programmes de protection sociale existants, selon le ministère.

Le mois dernier, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé une demande du gouvernement zambien visant à augmenter son soutien financier à la Zambie de 1,3 à 1,7 milliard de dollars afin d'aider le pays à faire face à la sécheresse. (Zonebourse)