La Bosnie-Herzégovine se trouve aux portes de l'Union européenne, selon Ursula von der Leyen

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré mardi à Sarajevo que la Bosnie-Herzégovine avait réalisé des progrès significatifs sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne, et qu'elle se trouvait désormais "aux portes de l'Union européenne (UE)".

S'exprimant à l'issue d'un entretien avec la présidente du Conseil des ministres du pays, Borjana Kristo, Mme von der Leyen a salué le programme de réformes de la Bosnie-Herzégovine, fruit d'une large coopération institutionnelle. Elle a appelé le pays à poursuivre ses efforts dans le cadre du Plan de croissance de l'UE, qui pourrait générer jusqu'à un milliard d'euros d'investissements.

Elle a indiqué que les prochaines étapes consisteraient à finaliser et à ratifier les accords d'accès aux fonds européens, puis à préparer la première conférence intergouvernementale en adoptant des réformes judiciaires clé et en nommant un négociateur en chef.

Mme von der Leyen a noté que 72 % des citoyens de Bosnie-Herzégovine faisaient confiance à l'UE, et que les deux tiers des jeunes soutenaient l'élargissement du bloc, une situation qu'elle a qualifiée de "message fort" en faveur d'une Europe unie. (Agence Xinhua)