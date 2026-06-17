La Cellule de coordination chargée de la gestion centralisée des affaires dans les territoires libérés se réunit à Aghdéré

Bakou, 17 juin, AZERTAC

La Cellule de coordination chargée de la gestion centralisée des affaires dans les territoires libérés de l’occupation s’est tenue le 17 juin dans la ville d’Aghdéré, sous la présidence de Samir Nouriyev, chef de l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan et de ladite Cellule de coordination.

Samir Nouriyev a souligné que la politique menée sous la direction du président Ilham Aliyev constituait la base du développement global du pays, ajoutant que les réformes, programmes et documents stratégiques adoptés récemment garantissaient une approche unifiée du développement socio-économique.

Il a indiqué que le processus du Grand retour constituait un axe majeur de la stratégie nationale de développement et visait l’intégration complète des territoires libérés dans les systèmes économique, social et institutionnel du pays. Il a précisé que les travaux de reconstruction de grande envergure avaient permis de créer les infrastructures nécessaires et que la priorité actuelle était d’assurer un développement économique durable ainsi que de renforcer les bases sociales et économiques de la réinstallation.

Samir Nouriev a également souligné que la mise en œuvre du 1er Programme d’État sur le Grand retour touchait à sa fin et que des travaux intensifs visant la préparation du 2e Programme d’Etat sur le Grand retour étaient en cours.

Il a mis en avant le rôle important du potentiel agricole des territoires libérés dans la durabilité économique du processus, appelant à une utilisation efficace des ressources foncières et hydriques, au développement de la production et de la transformation agricoles, ainsi qu’au renforcement de l’emploi dans le secteur. Il a également insisté sur l’importance d’aligner ces priorités avec le programme d’État 2026–2030 pour le développement de l’agriculture, de la pisciculture et de l’aquaculture.

La réunion a porté aussi sur la durabilité écologique et la gestion des ressources en eau, soulignant l’importance de la protection des écosystèmes, de la restauration des ressources naturelles et de la modernisation des systèmes hydriques pour garantir la sécurité en eau du pays.

La réunion s’est terminée par la présentation des rapports sur les travaux en cours dans les domaines de l’agriculture, de l’emploi, de l’écologie et de la gestion de l’eau, avant que ne soit réaffirmée la nécessité d’accélérer l’intégration des territoires libérés dans le développement socio-économique du pays et de poursuivre de manière cohérente les objectifs stratégiques fixés par le président de la République Ilham Aliyev.