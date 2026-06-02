La centrale solaire en cours de construction à Djabraïl contribuera à la décarbonation du terminal pétrolier et gazier

Bakou, 2 juin, AZERTAC

Le ministre de l’Énergie Perviz Chahbazov a rencontré une délégation conduite par le Commissaire au commerce pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale du Royaume-Uni, David Reed.

Lors de la réunion, il a été souligné que la coopération énergétique fructueuse et de longue date, notamment dans le secteur pétrolier et gazier avec la participation de la société bp, joue un rôle essentiel dans le développement des relations entre les deux pays, en particulier à travers le « Contrat du siècle », le Corridor gazier méridional et d’autres projets d’infrastructures énergétiques. Il a également été indiqué que la coopération avec cette entreprise s’élargissait à de nouveaux projets et que la centrale solaire en cours de construction à Djabraïl contribuerait à la décarbonation du terminal pétrolier et gazier.

Lors de la réunion, les possibilités d’élargissement des projets dans les domaines de l’énergie éolienne offshore, de l’énergie solaire et des interconnexions électriques ont été examinées. L’importance stratégique du « Corridor d’énergie verte Caspienne-mer Noire-Europe », ainsi que des connexions électriques avec la Türkiye, la Bulgarie et d’autres pays de la région, a été mise en exergue. Les parties ont également passé en revue les questions relatives à la préparation de la prochaine session de la Commission intergouvernementale.