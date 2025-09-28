La cérémonie d'ouverture de la 3e édition des Jeux de la CEI s'est tenue à Gandja Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont assisté à l'événement MIS A JOUR 3 VIDEO

l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

La cérémonie d'ouverture de la 3e édition des Jeux de la CEI s'est tenue à Gandja
Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont assisté à l'événement

Gandja, 28 septembre, AZERTAC

La cérémonie d'ouverture solennelle des 3e Jeux de la CEI s'est tenue le 28 septembre à Gandja.

Avant la cérémonie, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et la première dame, Mehriban Aliyeva, ont rencontré des enfants ayant perdu leurs parents, des membres de leur famille et des proches, ainsi que des personnes blessées lors des attaques de missiles sur Gandja pendant la Guerre patriotique.

Le chef de l'État et la première dame ont ensuite assisté à la cérémonie officielle.

Tout d'abord, le drapeau tricolore de la République d'Azerbaïdjan a été amené dans l'arène et hissé au son de l’hymne national.

Ensuite, un défilé des athlètes des pays participant aux IIIe Jeux de la CEI a eu lieu.

Le drapeau azerbaïdjanais a été porté dans l'arène par le karatéka Assiman Gourbanly et la taekwondoïste Zemfira Hasanzadé.

Samir Cherifov, président du comité d'organisation des 3e Jeux de la CEI, a déclaré :

- Votre Excellence, Monsieur le Président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev,

Excellence, Première Vice-Présidente de la République d'Azerbaïdjan, Mme Mehriban Aliyeva,

Chers invités, athlètes, entraîneurs et amateurs de sport,

Je vous salue depuis Gandja, terre ancestrale d'Azerbaïdjan, et vous souhaite la bienvenue aux troisièmes Jeux de la Communauté des États indépendants (CEI).

À partir d'aujourd'hui, Gandja et six autres villes – Chéki, Guébélé, Yevlakh, Minguétchévir, Göygöl et Khankendi – accueilleront les troisièmes Jeux de la CEI.

Au total, 2 400 athlètes des pays de la CEI, ainsi que de Türkiye, du Pakistan, d'Oman, de Cuba et du Koweït, qui les ont rejoints, participeront à cette compétition de dix jours.

Gandja, patrie du grand poète et penseur azerbaïdjanais Nizami Gandjavi, riche de sa culture ancienne et de sa riche histoire, est désormais la capitale sportive de la CEI.

Nous sommes convaincus que ces Jeux, inaugurés au stade de Gandja récemment inauguré, seront une compétition équitable, fondée sur les principes d'amitié, de paix et de respect mutuel, et contribueront significativement au renforcement de la coopération entre nos pays et nos peuples.

L'Azerbaïdjan attache une grande importance au développement du sport. Grâce à l'attention particulière du président de la République d'Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, notre pays est devenu un membre influent et fiable de la famille sportive internationale. L'Azerbaïdjan s'est imposé comme un organisateur compétent en accueillant des compétitions internationales prestigieuses au fil des ans. Les premiers Jeux européens en 2015, les quatrièmes Jeux de la Solidarité islamique en 2017, ainsi que divers championnats mondiaux et continentaux de haut niveau, se sont déroulés à Bakou.

Nous sommes convaincus que les troisièmes Jeux de la CEI seront également remarquables à cet égard. Le fait que les Jeux se déroulent hors de la capitale, Bakou, témoigne de la création d'infrastructures solides et des conditions nécessaires au développement du sport dans les régions de notre pays.

Nous sommes reconnaissants au Président de la République d'Azerbaïdjan pour son soutien et son attention dans l'organisation de compétitions sportives de grande envergure dans les régions.

En tant que comité d'organisation, nous déclarons que nos villes sont pleinement prêtes à accueillir les Jeux de la CEI et à accueillir les athlètes avec la traditionnelle hospitalité azerbaïdjanaise.

Chers athlètes et invités, nous sommes convaincus que l'Azerbaïdjan deviendra votre deuxième foyer ces jours-ci. Vous y vivrez des expériences merveilleuses et riches en couleurs et vous y ferez de nouvelles connaissances.

Nous souhaitons bonne chance à tous les athlètes participant aux troisièmes Jeux de la CEI et espérons que leur détermination sera récompensée à sa juste valeur.

Cette célébration du sport ouvrira une nouvelle étape dans le renforcement de la solidarité entre nos pays et, comme le dit la devise des Jeux, suscitera la victoire dans tous les cœurs.

X  X  X

Saluant les participants, Nourlan Seytimov, Secrétaire général adjoint de la Communauté des États indépendants (CEI), a dit :

- Bonsoir, chers amis. Permettez-moi de lire une lettre du Secrétaire général de la CEI, Sergueï Nikolaïevitch Lebedev.

Aux organisateurs, participants et invités des Troisièmes Jeux de la CEI.

Au nom du Comité exécutif de la Communauté des États indépendants (CEI), je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à l'ouverture des Troisièmes Jeux de la CEI, qui se déroulent en Azerbaïdjan.

Ce magnifique événement sportif, devenu un symbole remarquable de l'unité sportive de nos peuples, est non seulement une plateforme pour démontrer le plus haut professionnalisme des athlètes, mais aussi pour renforcer les relations amicales entre les pays de la CEI et développer la coopération multilatérale dans les domaines de la culture et du sport.

Les Jeux de la CEI illustrent parfaitement que le sport est l'un des symboles de solidarité les plus forts de notre époque. Pendant plusieurs jours, sept villes de la République d'Azerbaïdjan accueilleront un magnifique festival sportif qui ravira à coup sûr les participants et les spectateurs.

À une époque où les jeunes sont confrontés à de nombreux défis, le sport offre et promeut une voie éprouvée : la voie de la discipline, de la détermination et d'un mode de vie sain.

Ces qualités font des jeunes non seulement des athlètes de haut niveau, mais aussi de véritables leaders dans tous les domaines.

Je suis convaincu que les troisièmes Jeux de la CEI marqueront à jamais l'histoire du mouvement sportif de la Communauté et contribueront à renforcer la coopération humanitaire.

Je souhaite à tous les jeunes athlètes victoires, records et épanouissement personnel. Puissent ces Jeux inspirer de nouveaux exploits, tant dans le domaine sportif que créatif, pour le bien-être de nos pays.

Sergueï Nikolaïevitch Lebedev, Secrétaire général de la Communauté des États indépendants.

X X X

Une cérémonie de prestation de serment a ensuite eu lieu pour les athlètes et leurs entraîneurs.

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a officiellement déclaré l'ouverture des troisièmes Jeux de la CEI.

L'événement s'est poursuivi par une performance artistique et la soirée s'est conclue par un feu d'artifice coloré illuminant le ciel de Gandja.

X  X  X

La ville de Gandja a été choisie « Capitale sportive » des troisièmes Jeux de la CEI, décision adoptée lors de la réunion du Conseil de la culture physique et des sports des États membres de la CEI à Minsk, au Bélarus.

Les 3es Jeux de la CEI, qui se dérouleront jusqu'au 8 octobre, proposeront des compétitions sur 12 sites, où les athlètes se disputeront 1 694 médailles (505 d'or, 505 d'argent et 684 de bronze) dans 23 sports. De plus, les athlètes ayant le plus contribué au succès des équipes gagnantes recevront des prix spéciaux.

Les 1ers Jeux de la CEI se sont déroulés en 2021 à Kazan, en Russie, et les 2e en 2023 à Minsk, au Bélarus.

 

 

  • 25.09.2025 [22:36]

Communiqué de la Présidence de la République

  • 25.09.2025 [22:22]
Entretien du président Ilham Aliyev avec le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres MIS A JOUR VIDEO

Entretien du président Ilham Aliyev avec le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres MIS A JOUR VIDEO

Depuis la tribune de l'ONU, le président Ilham Aliyev appelle la communauté internationale à construire ensemble un monde où la justice n'est pas sélective

  • 25.09.2025 [21:23]

Le président Aliyev : Nous avons gagné à la fois la guerre et la paix

  • 25.09.2025 [21:21]

Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan est fier de ses efforts d’aide humanitaire à l’échelle mondiale

  • 25.09.2025 [21:19]

Ilham Aliyev : La mer Caspienne rétrécit rapidement et la principale raison n’est pas le changement climatique

  • 25.09.2025 [21:17]

Le président azerbaïdjanais : Les réserves de change de l'Azerbaïdjan sont environ 16 fois supérieures à notre dette extérieure

  • 25.09.2025 [21:15]

Ilham Aliyev : D’ici à 2030, environ 40 % de la production énergétique de son pays sera assurée par des sources renouvelables

  • 25.09.2025 [21:13]

Le président Aliyev : L’Azerbaïdjan se classe au premier rang mondial des pays qui fournissent du gaz par gazoduc

  • 25.09.2025 [21:10]

Le président azerbaïdjanais : Nous jouons un rôle stratégique en reliant la région de la mer Caspienne aux marchés internationaux

  • 25.09.2025 [21:08]

Le président azerbaïdjanais : Le monde ne peut pas vivre aujourd'hui et dans un avenir proche sans combustibles fossiles

  • 25.09.2025 [21:06]

Le président Aliyev : L’un des plus grands problèmes humanitaires auxquels l'Azerbaïdjan est confronté dans la période post-conflit est le danger posé par les mines

  • 25.09.2025 [21:04]

Le président azerbaïdjanais : Plus de 50 000 personnes vivent, travaillent et étudient déjà dans les territoires libérés de l’occupation

  • 25.09.2025 [21:02]

Le président Ilham Aliyev remercie Donald Trump pour son soutien au processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

  • 25.09.2025 [21:00]

Le président Aliyev: L'abrogation définitive de l'amendement №907 par le Congrès américain renforcerait la confiance et la coopération

  • 25.09.2025 [20:57]

Ilham Aliyev : Le sommet de Washington marque le début d'une nouvelle étape dans les relations Azerbaïdjan-États-Unis

  • 25.09.2025 [20:55]

Le président azerbaïdjanais : Les connectivités régionales constituent la base de notre vision pour une paix durable

  • 25.09.2025 [20:53]

Ilham Aliyev : Les négociations avec l’Arménie ont donné des résultats positifs car elles se sont déroulées uniquement sur une base bilatérale

  • 25.09.2025 [20:52]

Ilham Aliyev : Immédiatement après la guerre de la Victoire, l'Azerbaïdjan s’est déclaré prêt à ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec l'Arménie

  • 25.09.2025 [20:50]

Le président Aliyev : Le Groupe de Minsk de l'OSCE, créé pour régler le conflit du Karabagh, n'a pas pu remplir sa mission

  • 25.09.2025 [20:48]

Le président Ilham Aliyev parle du long chemin de l’Azerbaïdjan menant à la victoire et à la paix

  • 25.09.2025 [20:47]

Le Groupe d’initiative de Bakou soutient la lutte contre le colonialisme sur les plateformes internationales

  • 25.09.2025 [20:45]

Le Groupe d’initiative de Bakou organise une conférence internationale au siège de l’ONU à New York

  • 25.09.2025 [20:25]