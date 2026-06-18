La cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles de 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement se tient à Bakou en présence du président Ilham Aliyev

Bakou, 18 juin, AZERTAC

La cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles de 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement se tient à Bakou.

La cérémonie a été marquée par la présence du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev.

Tout d’abord, une photo de groupe a été prise.

Ensuite, l’hymne national de la République d’Azerbaïdjan a retenti avant la récitation d’un verset du Saint-Coran.

Puis, les participants ont assisté à la projection d’une vidéo consacrée à la Banque islamique de développement (BID).

Le président de la République a prononcé une allocution lors de la cérémonie.