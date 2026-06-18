La cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles de 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement se tient à Bakou en présence du président Ilham Aliyev MIS A JOUR

Bakou, 18 juin, AZERTAC

La cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles de 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement s’est tenue à Bakou.

La cérémonie a été marquée par la présence du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev.

Tout d’abord, une photo de groupe a été prise.

Ensuite, l’hymne national de la République d’Azerbaïdjan a retenti avant la récitation d’un verset du Saint-Coran.

Puis, les participants ont assisté à la projection d’une vidéo consacrée à la Banque islamique de développement (BID).

Le président de la République a prononcé un discours lors de la cérémonie.

Discours du président Ilham Aliyev

- Monsieur le Président du Groupe de la Banque islamique de développement,

Chers invités, Mesdames et Messieurs,

Je salue l’ensemble des participants à l’Assemblée annuelle. Bienvenue en Azerbaïdjan.

Je suis profondément reconnaissant envers le Groupe, son Président ainsi que toute son équipe d’avoir choisi l’Azerbaïdjan comme pays hôte de l’Assemblée annuelle. C’est pour nous un grand honneur. Cela démontre une fois de plus la solidité des liens qui nous unissent. Je tiens à remercier personnellement Monsieur le Président, le Dr al-Jasser, pour son soutien constant aux réformes menées en Azerbaïdjan, pour sa vision dans l’orientation de la Banque vers l’avenir, ainsi que pour son attitude cordiale à l’égard de notre pays.

Le Dr Al Jasser a déjà effectué de nombreuses visites en Azerbaïdjan et a également visité à deux reprises les territoires libérés, ce qui constitue une source de satisfaction particulière pour nous tous.

Comme vous le savez, l’Azerbaïdjan accueille l’Assemblée annuelle pour la deuxième fois, ce qui constitue également une démonstration claire de la proximité de nos relations, du niveau de notre coopération et de l’ampleur de nos activités conjointes. Je me souviens très bien de 2010, lorsque nous avions accueilli cet événement pour la première fois.

Cette Réunion annuelle a également donné un élan important à notre partenariat avec le Groupe, ainsi qu’aux réformes mises en œuvre par l’Azerbaïdjan afin de diversifier son économie, de mener des réformes et de réduire la dépendance au secteur énergétique. Beaucoup de choses ont changé depuis cette époque en Azerbaïdjan et dans le monde. L’un des éléments qui n’a pas changé est le développement stable et réussi de l’Azerbaïdjan.

Cela illustre la politique que nous menons, une politique fondée sur nos intérêts nationaux, sur de bonnes relations avec l’ensemble des acteurs sur la scène internationale, ainsi que sur un engagement fort en faveur de notre développement réussi. Le développement réussi repose sur un certain nombre de facteurs. L’Azerbaïdjan n’est indépendant que depuis 35 ans. Et, à l’exception des deux premières années marquées par la guerre, l’occupation, la catastrophe humanitaire, la guerre civile et d’autres difficultés, le reste a été une période de développement stable du pays, ce qui constitue l’un des principaux prérequis du succès pour tout État. Là où la stabilité est compromise, il ne peut être question de développement. Ainsi, la stabilité — politique, économique et sociale, qui est aujourd’hui une réalité en Azerbaïdjan — n’est pas seulement le principal facteur de notre développement, mais également un facteur de développement régional. Car, grâce à des liens solides au niveau régional ainsi que sur la scène internationale, l’Azerbaïdjan est déjà devenu un acteur important dans de nombreux domaines.

Notre politique étrangère indépendante a reçu un soutien solide au sein de la communauté internationale. Le nombre de nos amis augmente d’année en année. Le soutien de la communauté internationale se manifeste à travers des moments très éloquents, lorsque notre candidature figurait parmi celles présentées pour différentes institutions et que nous avons obtenu un soutien massif. Cela a été le cas lorsque nous étions candidats au Conseil de sécurité des Nations Unies il y a quelques années et que nous avons recueilli le soutien de 155 pays.

Cela a été le cas lorsque nous étions candidats à la présidence du Mouvement des non-alignés, la deuxième plus grande institution internationale après les Nations Unies, composée de 120 pays, et où nous avons été élus à l’unanimité, et non seulement élus, mais également notre présidence a été prolongée à l’unanimité. C’est donc une démonstration du soutien international. Parfois, lorsque nous entendons des expressions telles que « communauté internationale », certains peuvent penser qu’il s’agit d’un groupe limité de pays, de pays développés, qui, pour ainsi dire, se seraient eux-mêmes attribué ce nom. Mais cette approche est erronée.

La communauté internationale, c’est l’ensemble du monde, les pays membres des Nations Unies, et obtenir le soutien de l’écrasante majorité des pays du monde démontre véritablement, comme je l’ai déjà indiqué, un respect fondé sur des actions concrètes, et non uniquement sur des déclarations. Nous avons été le pays hôte de nombreux événements internationaux fructueux depuis l’Assemblée annuelle de 2010 du Groupe de la Banque islamique de développement. Parmi les plus récents, je citerais la COP29, tenue en 2024, qui a donné des résultats remarquables. Je mentionnerais également le Forum urbain mondial du mois dernier, l’une des grandes rencontres internationales, qui s’est également déroulée avec succès en Azerbaïdjan, et de nombreux autres événements sont encore à venir.

Cela démontre une fois de plus la diversification de notre agenda d’activité. L’Azerbaïdjan est devenu un acteur important sur la scène énergétique mondiale, en initiant, finançant et mettant en œuvre des projets d’infrastructures énergétiques de grande envergure, qui relient les pays à travers l’Eurasie, qui assurent l’approvisionnement énergétique à ceux qui en ont besoin, en particulier dans des périodes où les chaînes d’approvisionnement énergétique ne sont pas sûres et où la sécurité énergétique devient l’un des principaux facteurs de la sécurité nationale de chaque pays.

Une politique d’investissement très positive nous a permis d’attirer des milliards d’investissements dans différents secteurs, notamment dans le domaine de l’énergie, ainsi que dans la construction de pipelines reliant la mer Caspienne à la Méditerranée et à la mer Noire, et reliant les gisements de gaz offshore de la Caspienne aux marchés européens.

Cela a exigé énormément d’efforts, de la diplomatie, une conduite politique appropriée, de bonnes relations avec les voisins, avec les voisins de nos voisins, du financement, une bonne réputation et une économie résiliente. La combinaison de ces facteurs a permis à l’Azerbaïdjan de devenir aujourd’hui l’un des principaux fournisseurs d’énergie.

En ce qui concerne l’approvisionnement en gaz naturel, l’Azerbaïdjan est aujourd’hui numéro un du point de vue de la géographie de l’approvisionnement par gazoducs. Nous fournissons du gaz naturel à 16 pays, et leur nombre augmente d’année en année et continuera d’augmenter. Les livraisons de pétrole concernent encore davantage de pays, et tout cela est au bénéfice des producteurs, des pays de transit et des consommateurs.

Ainsi, une forme de travail d’équipe qui a été mise en place est véritablement unique en raison de la complexité de la mise en œuvre des projets, que ce soit du point de vue du financement, des contraintes liées au terrain ou encore des différents obstacles politiques auxquels nous avons été confrontés.

En investissant largement dans les infrastructures, nous nous sommes concentrés non seulement sur les infrastructures nationales, mais aussi sur des infrastructures d’importance internationale à l’intérieur du pays. En d’autres termes, nous avons cherché à transformer l’Azerbaïdjan, pays enclavé — comme vous le savez, nous n’avons pas d’accès aux océans mondiaux — en un hub de transport international, en utilisant notre situation géographique comme base pour le développement d’infrastructures de transport solides. Car la géographie, bien sûr, est importante. Mais si elle n’est pas accompagnée d’infrastructures, elle ne signifie pas grand-chose. Ainsi, aujourd’hui, les corridors Est-Ouest et Nord-Sud traversant l’Azerbaïdjan constituent des axes d’approvisionnement essentiels pour un nombre croissant de pays. Et si l’on regarde simplement la carte, on peut constater que l’Azerbaïdjan est situé entre l’Europe et l’Asie. La position géographique, bien entendu, selon l’agenda, peut être un handicap ou un avantage. Dans notre cas, elle constitue réellement un avantage, non seulement pour nous, mais aussi pour de nombreux autres pays. Aujourd’hui, les corridors que j’ai déjà mentionnés et qui traversent l’Azerbaïdjan créent véritablement une sorte d’axe de transport connecté et coordonné pour de nombreux pays. Et bien sûr, il reste beaucoup à faire, et c’est d’ailleurs l’une de nos priorités.

Le développement économique de l’Azerbaïdjan a été positif et, comme je l’ai indiqué, l’économie est stable. Nous avons réussi à attirer plus de 350 milliards de dollars d’investissements directs, dont près de la moitié proviennent de sources étrangères au cours des 20 dernières années. Nos plans d’investissement se poursuivent, car aujourd’hui les investisseurs recherchent des environnements stables. Malheureusement, au fil du temps, le nombre de zones stables ne s’accroît pas. C’est regrettable — c’est la réalité d’aujourd’hui. Par conséquent, un bon climat d’investissement, des protections pour les investisseurs, un cadre législatif adéquat ainsi que des projets déjà réalisés nous permettent désormais d’attirer des investissements non seulement dans le secteur de l’énergie, mais aussi dans le secteur non énergétique, ce qui est d’ailleurs l’une de nos priorités. Nous en avions parlé il y a 16 ans lors de l’Assemblée annuelle du Groupe de la BID à Bakou, et depuis lors, nous avons réussi à opérer une transformation.

Aujourd’hui, la part du secteur non pétrolier et gazier dans notre PIB dépasse 70 %, ce qui constitue une réalisation remarquable. Toutefois, nous devons encore travailler dur afin de continuer à modifier l’équilibre entre le pétrole, le gaz et le secteur non pétro-gazier dans nos exportations. Aujourd’hui, la grande majorité de nos exportations concerne les ressources énergétiques. Nous travaillons donc activement pour changer cette situation et, pour cela, nous avons bien sûr besoin de davantage de réformes, de davantage d’investissements, ainsi que de nouveaux marchés, ce qui constitue un défi. En effet, la compétition pour les marchés est devenue très intense, j’utiliserais ce terme. Ainsi, la diversification de l’économie est déjà une réalité, mais nous devons certainement poursuivre cet effort.

Nous avons réussi à réduire notre dette extérieure, ce qui constituait un objectif que j’avais fixé il y a quelques années, et nous l’avons atteint, voire dépassé. Aujourd’hui, notre dette extérieure ne représente que 6 % de notre PIB. Nous avons donc recommencé à emprunter. Il y a eu une pause, mais nous avons repris les emprunts, et bien entendu, la première institution financière à laquelle nous nous sommes adressés a été la Banque islamique de développement, en raison de nos liens solides, de notre histoire commune et d’une relation très productive et constructive.

Durant la réunion, de nombreux accords seront signés afin de donner une impulsion à de nouveaux projets d’infrastructures, lesquels, à leur tour, généreront une valeur ajoutée dans le secteur non pétrolier. Ainsi, un faible niveau de dette extérieure constitue bien entendu un avantage important. Nous pouvons donc emprunter davantage, mais nous le ferons avec une grande prudence. Aujourd’hui, nos réserves de change dépassent notre dette extérieure de près de vingt fois. À cet égard, je pense que l’Azerbaïdjan figure parmi les pays disposant d’une situation financière très stable, d’un budget équilibré, ce qui est également apprécié par les principales agences de notation telles que Moody’s et Fitch, qui ont récemment relevé nos notations au niveau « investment grade », avec des perspectives positives et stables. Nous ne prévoyons donc aucune complication en ce qui concerne notre développement économique, lequel va de pair avec nos programmes sociaux de grande ampleur. Nous avons mis en œuvre plusieurs enveloppes de soutien social au cours des dernières années, couvrant plus de 30 % de notre population. La réduction de la pauvreté et du chômage figurait également parmi les objectifs, qui ont été atteints avec succès. Aujourd’hui, le niveau de pauvreté et de chômage est d’environ 5 %, et les questions liées à l’emploi resteront toujours au centre de notre attention, comme dans tout autre pays à population croissante. En effet, lorsque la population augmente — et heureusement, dans les pays musulmans, cette tendance se poursuit — cela s’accompagne de nombreux défis, car il faut créer des emplois, développer davantage d’infrastructures sociales et des infrastructures en général. Cela restera donc toujours au centre de notre attention afin de maintenir un niveau de chômage très bas.

Bien sûr, l’un des principaux changements intervenus depuis notre réunion de 2010 a été la restauration de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Azerbaïdjan. Nos terres ont été occupées au début des années 1990, ce qui a provoqué une catastrophe humanitaire. Nous comptions un million de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur du pays au début des années 1990. À cette époque, notre population constituait 8 millions d’habitants, ce qui signifie qu’une personne sur huit était réfugiée, sans logement, sans emploi, sans aucun moyen de subsistance. Il s’agissait d’une véritable catastrophe humanitaire, et nous étions seuls. L’Arménie, qui a commis des crimes de guerre, le génocide de Khodjaly, et détruit nos villes et villages, menant une politique d’urbicide dans les territoires occupés, n’a pas été sanctionnée.

Aujourd’hui, nous entendons parler de sanctions — sanctions, sanctions — nous les entendons chaque jour. Dès qu’un événement survient, des sanctions sont immédiatement imposées, mais aucune sanction n’a été appliquée à l’encontre de l’Arménie, ce qui constitue une démonstration claire de deux poids, deux mesures, ainsi qu’une illustration nette de la différence entre les valeurs proclamées et la réalité de la politique. Si l’Arménie avait été sanctionnée pour violation du droit international, occupation du territoire d’un État souverain et commission de crimes de guerre, alors le conflit entre les deux pays n’aurait pas duré aussi longtemps.

Cela a duré près de 30 ans, et durant ces 30 années, il y a eu de nombreuses séries de négociations inutiles, infinies et dépourvues de sens, dont l’unique objectif, pour ceux qui fournissaient le soi-disant cadre de ces négociations, était de maintenir nos terres sous occupation arménienne de manière permanente. Tel était l’objectif de ceux qui avaient pour mandat d’assurer la paix et la libération de nos territoires. Je fais référence aux coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, trois pays, trois membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies — la France, la Russie et les États-Unis — et pouvez-vous imaginer que ces pays n’aient pas été en mesure de contraindre l’Arménie à libérer les territoires azerbaïdjanais ? Non, bien sûr que non. Ils ne le voulaient pas. Ils souhaitaient que nos terres restent sous occupation arménienne. Il s’agissait d’une décision commune, mais nous avons modifié ces plans.

Nous avons été très confiants au début du processus de négociation, et moi personnellement. Je suis président depuis 2003, et pendant 17 ans j’ai été impliqué, comme je l’ai déjà dit, dans ces négociations qui se sont révélées inutiles, en essayant de trouver une solution pacifique, en essayant de convaincre, vous savez, de grands pays que la vérité était de notre côté : « Nous avons raison. Nos terres sont occupées. Regardez la carte. Voyez où se trouvent les forces arméniennes sur notre territoire. » Et qu’avons-nous entendu en réponse ? « Allez et mettez-vous d’accord. » Un premier message. Deuxième message : il n’y a pas de solution militaire. Troisième message : vous ne pouvez pas déclencher une guerre. Quatrième message : si vous déclenchez une guerre, vous serez sanctionnés, et bien d’autres encore. Je ne veux pas prendre davantage de votre temps.

Ainsi, lorsque nous avons compris que ceux qui prenaient les décisions dans le monde avaient décidé que nos terres resteraient illégalement occupées de manière permanente, nous avons pris notre propre décision et nous avons changé tous les plans. La Guerre patriotique de 2020 a duré 44 jours et s’est terminée par la capitulation de l’Arménie. Nous avons libéré une grande partie des territoires occupés, mais pas l’ensemble. Ensuite, en 2023, nous avons mis fin, un terme définitif, et aujourd’hui l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Azerbaïdjan sont pleinement restaurées, ce qui est reconnu par le monde entier. Après cela, nous avons proposé la paix à l’Arménie. Nous, les vainqueurs, le pays et le peuple qui ont souffert de l’occupation et des destructions, leur avons proposé la paix. Et aujourd’hui, nous avons cette paix.

Nous vivons donc déjà depuis près d’un an en paix, et nous en voyons les bénéfices. Nous n’oublierons jamais ce que les forces d’occupation arméniennes ont fait à notre peuple et à nos villes. Nous n’oublierons jamais comment elles ont détruit 65 mosquées et y ont gardé des animaux, des porcs y compris, afin de porter atteinte à nos sentiments. Cela ne peut être oublié. Nous n’oublierons jamais le génocide de Khodjaly, mais nous devons regarder vers l’avenir, et nous avons pris notre revanche sur le champ de bataille, et cela suffit. Cette guerre, ou ces guerres, auraient dû s’arrêter, et nous les avons arrêtées. En tant que partie forte, nous les avons arrêtées et avons proposé la paix. Ainsi, la paix est désormais une réalité.

Immédiatement après la libération de nos territoires, nous avons lancé un programme de reconstruction de grande envergure. Aujourd’hui, déjà dans le Garabagh et le Zenguezour oriental, près de 90 000 personnes vivent, travaillent et étudient. Nous avons alloué, à partir de notre budget d’État, plus de 15 milliards de dollars à différents projets d’infrastructures et de logement, et, toutes sources confondues, le volume total des financements destinés aux territoires libérés se chiffre à près de 17 milliards de dollars.

De vastes projets d’infrastructures sont en cours de mise en œuvre, notamment des barrages d’eau, des canaux d’irrigation, des centrales électriques, trois aéroports internationaux déjà mis en service, ainsi que des tunnels et des ponts. Nous exprimons notre gratitude au Groupe de la Banque islamique de développement pour son soutien à nos efforts de reconstruction dans les territoires libérés de l’occupation. Il s’agit aujourd’hui de l’une des principales priorités de notre gouvernement, mais pas de la seule. Je suis certain que, durant cette période d’interaction avec le Groupe, de nombreuses discussions ont porté sur ce sujet.

Je voudrais simplement souligner quelques-unes de nos priorités pour l’avenir. L’une d’entre elles, comme je l’ai déjà mentionné, est la connectivité. Nous devons continuer à transformer l’Azerbaïdjan en un hub de transport. Notre objectif est de doubler le volume de marchandises transitant par l’Azerbaïdjan. Aujourd’hui, il s’élève à environ 14 à 15 millions de tonnes. Nous visons à doubler ce chiffre. Bien entendu, tout ne dépendra pas de nous, car cela dépendra également de la situation géopolitique et de celle dans notre environnement régional, mais tels sont nos objectifs.

Nos plans en matière de sécurité alimentaire sont très clairs. Avec le programme d’État récemment adopté sur le développement agricole, nous prévoyons d’atteindre une autosuffisance maximale pour les principaux produits de consommation. L’irrigation — et je suis reconnaissant à la BID pour son aide dans ce domaine — ainsi que la construction de canaux et de barrages d’eau permettront aux agriculteurs d’avoir accès à l’eau et d’atteindre une plus grande productivité.

Les énergies renouvelables constituent un potentiel important. Un contrat déjà signé avec des entreprises internationales et locales nous permettra de produire huit gigawatts d’énergie solaire et éolienne d’ici 2032. Il s’agit du minimum. Ce sont des contrats déjà conclus, et non de simples protocoles d’accord, mais ce volume sera encore plus élevé. Nous travaillons désormais sur les lignes de transport, sur les modalités d’exportation, car nous n’aurons pas besoin d’autant d’énergie, comme je l’ai déjà indiqué. Il s’agit donc de développer des lignes de transmission vers les destinations qui ont besoin d’énergie, et principalement vers l’Europe, car il est évident pour tous que la demande en énergie électrique y restera élevée pendant de nombreuses années.

Tout cela figure dans nos priorités stratégiques, ainsi que dans de nombreux autres domaines. Je suis convaincu qu’une grande partie de nos plans a déjà été présentée à l’auditoire. Je ne souhaite pas prendre davantage de votre temps. Je voudrais une fois encore exprimer ma reconnaissance pour le choix de l’Azerbaïdjan comme pays hôte, pour votre présence à nos côtés, pour votre soutien, et souhaiter plein succès à l’Assemblée annuelle. Merci beaucoup.

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Le président du Groupe de la Banque islamique de développement, Muhammad Sulaiman al-Jasser, a pris la parole.

- Excellence Monsieur Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan.

Monsieur Mikaïl Djabbarov, ministre de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan, président du Conseil des gouverneurs.

Excellences, gouverneurs et gouverneurs suppléants.

Mesdames et Messieurs les directeurs exécutifs, distingués représentants, Mesdames et Messieurs.

As salam aleykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.

C’est pour moi un grand honneur de vous saluer dans la magnifique ville de Bakou à l’occasion des Assemblées annuelles de 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement. Je tiens tout d’abord à exprimer notre profonde gratitude à Son Excellence le président Ilham Aliyev, ainsi qu’au gouvernement et au peuple azerbaïdjanais, pour leur hospitalité exceptionnelle et l’excellente organisation de cet événement.

Il est particulièrement significatif que notre réunion coïncide avec le Jour du salut national de l’Azerbaïdjan. Cette journée marque un tournant historique ayant ouvert une nouvelle étape de stabilité, de résilience et de renouveau pour le pays. Cette terre a relié, à travers les siècles, de l’ancienne Route de la soie au Couloir médian d’aujourd’hui, l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud, transformant sa position géographique en un espace d’opportunités communes. Toutefois, l’histoire de l’Azerbaïdjan n’est pas seulement celle des connexions : elle est aussi une histoire de résilience et de renouveau. À cet égard, je souhaiterais partager une brève impression de ma récente visite à Choucha. Perle du Garabagh, le riche patrimoine de Choucha demeure vivant à travers des figures telles que la poétesse et mécène Khourchidbanou Natavan, symbole éternel de résilience culturelle et de compassion. J’ai été profondément touché par les vers suivants du Poète du peuple Mammad Araz :

« Azerbaïdjan, lève-toi, je suis avec toi !

Nous pouvons tout partager, sauf toi ! »

Ces vers sont très forts. Ils reflètent l’esprit d’un peuple qui n’a jamais perdu espoir. C’est précisément cet esprit qui constitue le fondement de notre partenariat avec l’Azerbaïdjan.

Nous sommes fiers d’être la première banque multilatérale de développement à effectuer une visite dans le Garabagh libéré, réaffirmant ainsi notre engagement en faveur des efforts de reconstruction et de développement de l’Azerbaïdjan.

Depuis l’adhésion de l’Azerbaïdjan à la Banque en 1992, notre coopération s’est développée avec succès. Le Groupe de la Banque islamique de développement a approuvé un financement d’environ 1,8 milliard de dollars américains pour 84 projets dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, de l’agriculture et des services sociaux. Des projets tels que le chemin de fer Bakou–Tbilissi–Kars et la zone de libre-échange d’Alat ne sont pas seulement des projets nationaux, ils constituent des artères essentielles du commerce régional et incarnent pleinement le thème de nos Assemblées annuelles, « Intégration régionale pour une prospérité durable ».

Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Nos objectifs en matière d’intégration régionale et de prospérité partagée sont mis à l’épreuve dans un contexte mondial marqué par l’inflation, les conflits et les perturbations des chaînes d’approvisionnement. Si l’économie mondiale fait preuve d’une certaine résilience, les perspectives économiques demeurent fragiles. Bien que la croissance économique dans nos pays membres soit projetée au-dessus de la moyenne mondiale et de celle des marchés émergents, cet indicateur global ne reflète pas pleinement les réalités difficiles auxquelles sont confrontées les économies les plus vulnérables. C’est dans un tel contexte complexe que le Groupe de la Banque islamique de développement a renforcé son action. En 2025, les approbations de financement ont augmenté de 20 %, atteignant environ 16 milliards de dollars américains, tandis que le volume total des financements approuvés depuis le début de nos activités a atteint 209 milliards de dollars américains.

Mais les engagements ne suffisent pas à eux seuls, les résultats dépendent de leur mise en œuvre. C’est pourquoi nous avons renforcé nos mécanismes d’exécution et porté les décaissements de 9,2 milliards de dollars américains en 2024 à 11 milliards en 2025. Au sein de la Banque islamique de développement, 5,7 milliards de dollars de financements approuvés ont été orientés vers des secteurs prioritaires, dont 46 % pour les transports et la connectivité, 20 % pour l’eau et les services urbains, et 16 % pour la santé. Les autres institutions du Groupe ont également renforcé cette dynamique. La Société internationale islamique de financement du commerce a mobilisé 9,3 milliards de dollars pour le financement du commerce. La Société islamique pour le développement du secteur privé a approuvé 556 millions de dollars pour soutenir le secteur privé. Quant à la Société islamique d’assurance des investissements et des crédits à l’exportation, elle a soutenu des opérations commerciales assurées à hauteur de 17,8 milliards de dollars. Cette activité à grande échelle repose sur une discipline financière solide. Malgré l’incertitude mondiale, nous avons conservé notre notation de crédit « AAA » et émis en 2025 des sukuk d’une valeur de 5 milliards de dollars américains.

Excellence Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Il y a cinq ans, lorsque les pays membres m’ont confié la direction de cette institution prestigieuse, je me suis engagé à bâtir un Groupe de la Banque islamique de développement renouvelé, plus agile, plus efficace et plus proche des populations que nous servons. Cet engagement a été pris dans l’ombre de la pandémie de COVID-19. Par la suite, la guerre en Europe de l’Est et ses répercussions sur la sécurité alimentaire de nos pays membres ont rendu la situation encore plus grave. Face à ces défis, nous avons choisi d’agir plutôt que d’attendre avec prudence. Nous avons élargi nos opérations, car les communautés que nous servons ne pouvaient se permettre de retards. Les résultats sont éloquents. Nous avons plus que doublé les approbations de financement annuelles du Groupe, passant de 6,8 milliards de dollars en 2020 à près de 16 milliards de dollars en 2025. Dans le même temps, les décaissements ont augmenté, passant de 7,1 milliards à 11 milliards de dollars américains.

Mais le développement ne se mesure pas uniquement aux milliards investis. Son véritable indicateur se reflète dans des vies transformées et un espoir renouvelé. C’est un chef de village, au Cameroun, qui parcourt en une heure un trajet qui lui prenait auparavant toute une journée. C’est, en Ouganda, une augmentation des chances de survie des nouveau-nés dans les zones rurales. C’est, en Indonésie, 8,5 millions de personnes vivant dans des zones périurbaines qui accèdent à des conditions de vie plus sûres et plus dignes. C’est encore la gratitude exprimée par Ani Badriyan, une habitante de ces communautés, reconnaissant à Dieu une vie meilleure.

De Jakarta à Dakar, d’Almaty à Abidjan, de Douchanbé à Georgetown et Paramaribo, mes déplacements m’ont permis de voir de mes propres yeux que les projets de la Banque islamique de développement — qu’il s’agisse de petites initiatives sociales ou de programmes d’infrastructures transformateurs — améliorent la vie de millions de personnes et ouvrent de nouvelles perspectives. En être témoin a été l’une des expériences les plus marquantes et les plus significatives de ma vie. Elle m’a transformé, passant d’un banquier central principalement axé sur les indicateurs macroéconomiques et la politique monétaire à un banquier du développement directement confronté aux défis quotidiens et au potentiel immense de nos 57 pays membres.

Excellence Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Au cours des cinq dernières années, mes collègues et moi avons travaillé sans relâche à renforcer l’importance du Groupe de la Banque islamique de développement pour nos pays membres, à consolider la gouvernance institutionnelle et à assurer la viabilité à long terme du Groupe. Alhamdoulillah, nous avons réajusté la stratégie précédente, dynamisé nos partenariats et renforcé la position du Groupe parmi les principales banques multilatérales de développement au monde. Nous avons également lancé un Cadre stratégique décennal couvrant la période 2026–2035, fondé sur les principes d’identité, de solidarité et de prospérité intergénérationnelle. Cette vision de long terme se traduit désormais en actions concrètes à travers les nouvelles stratégies corporatives quinquennales de la Banque et de ses entités affiliées. Ces stratégies définissent une feuille de route ambitieuse pour la période 2026–2030. Inchallah, leur mise en œuvre commencera dès la conclusion de ces assemblées.

Nous avons également réalisé une avancée historique. Le Fonds de la Banque islamique de développement désormais opérationnel soutient des projets à fort impact et aide les pays vulnérables à répondre à leurs défis de développement urgents. Je remercie sincèrement les pays membres qui ont déjà contribué à cette importante initiative. Leur soutien illustre pleinement l’esprit de solidarité qui caractérise notre institution. À l’avenir, nous comptons sur votre appui continu et vos contributions généreuses pour renforcer davantage ce Fonds et garantir qu’aucun pays membre ne soit laissé de côté.

Excellence Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Je tiens à exprimer ma gratitude au Royaume d’Arabie saoudite pour la proposition de me confier un second mandat à la tête de cette institution, ainsi qu’aux éminents dirigeants pour leur soutien et leur confiance. Ce renouvellement de confiance renforce notre détermination à faire progresser davantage le Groupe de la Banque islamique de développement. Comme toujours, notre approche reposera sur des solutions fondées sur les priorités nationales, et nos investissements seront alignés sur les objectifs de développement de nos pays membres.

Notre orientation est claire : obtenir des résultats à grande échelle, agir avec un haut niveau de qualité et fonctionner comme un groupe uni. Toutefois, aucune institution, aussi forte soit-elle en matière de vision et de stratégie, ne peut produire un impact réel sans le dévouement des personnes qui mettent chaque jour sa mission en œuvre.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la direction et aux employés du Groupe de la Banque islamique de développement pour leur professionnalisme et leur engagement. Je remercie également l’ensemble de nos gouverneurs, directeurs exécutifs, nos partenaires du Groupe de coordination arabe ainsi que la communauté plus large des banques multilatérales de développement.

J’adresse mes remerciements particuliers à l’équipe d’organisation des Assemblées annuelles pour ses efforts inlassables, ainsi qu’aux distingués délégués pour leur attachement à nos objectifs communs. Enfin, je réitère ma profonde reconnaissance à Son Excellence le président Ilham Aliyev pour son patronage de nos réunions, ainsi qu’au gouvernement et au peuple azerbaïdjanais pour leur hospitalité sincère.

Excellence Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Dans un monde marqué par l’incertitude, la fragmentation et des vulnérabilités croissantes, la solidarité n’est plus un choix mais une nécessité. Le Saint Coran nous enseigne : « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres ». Ce principe éternel constitue le fondement de notre mission. Il nous rappelle que la prospérité est un dépôt sacré, un bienfait qui doit être partagé et transformé en dignité, en opportunités et en espoir pour tous. Cependant, nous ne pouvons pas parler de prospérité sans prendre en compte les profondes crises humanitaires qui persistent dans différentes régions de nos pays membres. Des populations innocentes sont confrontées à de grandes souffrances, des pertes, des déplacements forcés et l’incertitude. Ces réalités nous rappellent que la solidarité ne doit pas rester un principe limité aux déclarations et aux discours. Elle doit se traduire en action collective, en responsabilité partagée et en soutien concret aux personnes confrontées aux difficultés.

Quittons Bakou de manière à ce que, grâce à nos efforts conjoints, un enfant puisse accéder à l’éducation, une mère puisse donner naissance en toute sécurité, un agriculteur puisse améliorer ses moyens de subsistance et une communauté vulnérable puisse envisager l’avenir avec davantage d’espoir et de confiance.

Merci de votre attention.

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Ayant pris la parole lors de la cérémonie, le ministre azerbaïdjanais de l’Économie, Mikaïl Djabbarov, a souligné la stratégie de développement économique mise en œuvre par l’Azerbaïdjan et le rôle des partenariats internationaux dans ce processus. Il a indiqué que la coopération avec les institutions financières internationales, notamment dans le cadre du Groupe de coordination arabe, contribuait au financement de grands projets d’infrastructure.

Le ministre a également mis en avant le développement du secteur privé, le renforcement du capital humain et le progrès technologique comme priorités de la politique économique. Évoquant la coopération de longue date avec le Groupe de la Banque islamique de développement, il a insisté sur l’importance de l’échange d’expériences pour faciliter le commerce et la mobilité, ainsi que sur le renforcement de la coopération avec les institutions financières internationales au service d’un développement économique durable.

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Après, la cérémonie s’est poursuivie avec la signature du contrat-cadre (de crédit) relatif au projet de reconstruction du canal d’irrigation du Garabagh, le contrat de subvention relatif au projet de reconstruction du canal d’irrigation du Garabagh, ainsi que le mémorandum d’entente entre le ministère de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan et la Banque islamique de développement concernant l’élaboration de la Stratégie de partenariat pays membre pour la République d’Azerbaïdjan.