La Chine annonce porter à 84 % les taxes sur les produits importés des États-Unis

Bakou, 9 avril, AZERTAC

Le Chine a annoncé, mercredi, porter à 84 % les droits de douane sur toutes ses importations en provenance des États-Unis, intensifiant ainsi la guerre commerciale avec Washington, selon l’agence de presse Anadolu.

Cette annonce intervient après que le président américain Donald Trump a imposé une série de droits de douane sur ses alliés, ainsi que sur ses rivaux.

Les États-Unis ont porté les droits de douane réciproques sur les importations chinoises à 104 %, à compter de ce mercredi.

L'escalade des droits de douane américains contre la Chine est une erreur qui s'ajoute à une autre erreur ; elle porte gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes de la Chine et compromet gravement le système commercial multilatéral fondé sur des règles », a indiqué la Commission des tarifs douaniers du Conseil des affaires d'État, selon le journal officiel Global Times.

La Chine a également ajouté six entreprises américaines à la « liste des entités non fiables » et 12 autres entités américaines à la liste de contrôle des exportations, mercredi.

Donald Trump a refusé de renoncer à sa politique tarifaire, qui a bouleversé les marchés mondiaux.