La Chine appelle les Etats-Unis à supprimer les droits de douane déraisonnables afin de favoriser l'expansion du commerce
Bakou, 25 septembre, AZERTAC
La Chine a appelé jeudi les Etats-Unis à prendre des mesures positives, à supprimer les droits de douane déraisonnables et à créer des conditions favorables à l'expansion du commerce bilatéral.
He Yadong, porte-parole du ministère du Commerce, a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse en réponse à des questions concernant de possibles achats chinois de soja américain et d'avions Boeing.
Le plus grand obstacle qui affecte actuellement la coopération économique et commerciale normale entre la Chine et les Etats-Unis réside dans les mesures restrictives unilatérales prises par les Etats-Unis, a indiqué M. He.
Il a souligné que l'essence même des relations économiques et commerciales bilatérales repose sur le bénéfice mutuel et le gagnant-gagnant, et que les deux pays partagent de vastes intérêts communs et un immense espace de coopération.
Il a exprimé l'espoir que les Etats-Unis travailleront dans la même direction que la Chine afin de créer des conditions favorables au développement stable, sain et durable des relations économiques et commerciales sino-américaines, a affirmé le porte-parole. (Agence Xinhua)
