Bakou, 3 septembre, AZERTAC

« La Chine continuera de soutenir l'Azerbaïdjan dans le domaine du déminage humanitaire », a dit Shen Zhang, conseiller du Département du contrôle des armements du ministère des Affaires étrangères de Chine, lors de la deuxième journée de la 4e conférence internationale sur l'action contre les mines.

Il a déclaré que, l'année dernière, les gouvernements de la Chine et de l'Azerbaïdjan avaient signé un mémorandum d'accord sur le renforcement de la coopération humanitaire bilatérale.

Selon lui, la Chine a fourni à l'Azerbaïdjan une aide d'un montant de 2 millions de yuans dans le cadre de ce mémorandum.