La Chine et les Etats-Unis parviennent à des consensus de base sur les arrangements visant à traiter leurs préoccupations commerciales respectives

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Les délégations chinoise et américaine sont parvenues à des consensus de base sur les arrangements visant à traiter leurs préoccupations commerciales respectives après deux jours de pourparlers à Kuala Lumpur.

L'essence des relations économiques et commerciales sino-américaines réside dans le bénéfice mutuel et les résultats gagnant-gagnant. Les deux pays ont tout à gagner à coopérer et tout à perdre à s'affronter, a déclaré le vice-Premier ministre chinois He Lifeng après avoir rencontré samedi et dimanche à Kuala Lumpur le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent et le représentant américain au Commerce Jamieson Greer.

Guidées par les importants consensus atteints par les deux chefs d'Etat lors de leurs conversations téléphoniques depuis le début de l'année, les deux parties ont eu des échanges de vues francs, approfondis et constructifs sur des questions commerciales et économiques importantes d'intérêt mutuel, y compris les mesures américaines prises au titre de l'article 301 à l'encontre les secteurs maritime, logistique et de la construction navale de la Chine, la prorogation de la suspension des tarifs douaniers réciproques, la coopération en matière de droits de douane et d'application de la loi liée au fentanyl, le commerce des produits agricoles et le contrôle des exportations.

Les deux parties ont convenu d'élaborer les détails spécifiques et de suivre les processus d'approbation internes de chacune.

Il a souligné que le maintien d'un développement stable des relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis servait les intérêts communs des deux pays et de leurs peuples, et répondait aux attentes de la communauté internationale.

En ce qui concerne les divergences et les frictions économiques et commerciales, les deux parties devraient respecter les principes du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération mutuellement bénéfique, mener un dialogue et des consultations sur un pied d'égalité, et trouver des moyens de répondre de manière appropriée aux préoccupations de chacune, a-t-il déclaré.

La préservation des résultats durement acquis dans le cadre des consultations économiques et commerciales sino-américaines nécessite des efforts conjoints de la part des deux parties, a-t-il ajouté.

Il a exhorté la partie américaine à travailler avec la Chine dans le même sens, à mettre en œuvre les consensus importants dégagés entre les deux chefs d'Etat lors de leurs conversations téléphoniques ainsi que les acquis des négociations commerciales bilatérales tenues cette année, à renforcer la confiance mutuelle, à gérer les divergences, à élargir la coopération mutuellement bénéfique et à promouvoir les relations économiques et commerciales sino-américaines à un niveau supérieur.

La partie américaine a déclaré que les relations économiques et commerciales entre les Etats-Unis et la Chine sont les relations bilatérales les plus influentes au monde, et s'est dite disposée à travailler avec la Chine dans un esprit d'égalité et de respect afin de régler de manière appropriée les divergences, d'approfondir la coopération et de promouvoir un développement commun.

Les deux parties ont convenu que, sous la direction stratégique des deux chefs d'Etat, elles mettraient pleinement à profit le mécanisme de consultations économiques et commerciales sino-américain, maintiendraient une communication étroite sur leurs préoccupations respectives dans les domaines économique et commercial, et promouvraient le développement sain, stable et durable des relations économiques et commerciales afin de bénéficier aux peuples des deux pays et de contribuer à la prospérité mondiale. (Agence Xinhua)