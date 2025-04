La Chine porte à 125% les droits de douane supplémentaires sur les produits américains importés

Bakou, 11 avril, AZERTAC

La Chine augmentera les droits de douane supplémentaires sur les produits importés des Etats-Unis à 125% à partir de samedi, a annoncé vendredi le Comité du tarif douanier du Conseil des Affaires d'Etat.

Cette annonce fait suite à la décision des Etats-Unis d'augmenter les « droits de douane réciproques » sur les importations chinoises à 125%. Le comité a noté que l'imposition par les Etats-Unis de droits de douane excessivement élevés sur la Chine violait gravement les règles économiques et commerciales internationales, allait à l'encontre des lois économiques fondamentales et du bon sens, et n'était rien d'autre que de l'intimidation et de la coercition unilatérales.

Même si les Etats-Unis imposent des droits de douane encore plus élevés, cela n'aura plus aucun sens économique et restera en fin de compte une farce dans l'histoire économique mondiale, selon le comité.

« Etant donné qu'il est déjà impossible pour le marché chinois d'accepter les importations américaines au niveau actuel des droits de douane, si les Etats-Unis imposent des droits de douane supplémentaires sur les produits chinois, la Chine n'en tiendra pas compte », a-t-il précisé.

Toutefois, si les Etats-Unis persistent à saper substantiellement les intérêts de la Chine, celle-ci prendra des contre-mesures fermes et se battra jusqu'au bout, a ajouté le comité. (Xinhua)