La Chine prendra résolument des contre-mesures si les Etats-Unis intensifient leurs mesures tarifaires

Bakou, 8 avril, AZERTAC

La Chine prendra résolument des contre-mesures pour sauvegarder ses droits et ses intérêts si les Etats-Unis intensifient leurs mesures tarifaires, indique l’agence de presse Xinhua citant le ministère du Commerce du pays.

Ces commentaires font suite aux récentes menaces des Etats-Unis d'imposer des droits de douane supplémentaires de 50% sur les importations chinoises. En réaction, un porte-parole du ministère du Commerce a exprimé la vive opposition de la Chine face à ce projet.

Les prétendus « droits de douane réciproques » imposés par les Etats-Unis à la Chine sont dénués de fondement et relèvent d'une pratique typique d'intimidation unilatérale, a affirmé le porte-parole.

Il a souligné que les contre-mesures adoptées par la Chine étaient des actions tout à fait légitimes visant à protéger sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts en matière de développement, ainsi qu'à maintenir un ordre commercial international normal.

La menace d'escalade tarifaire de la part des Etats-Unis à l'encontre de la Chine aggrave leur erreur et met en évidence la nature de chantage, ce que la Chine n'acceptera jamais, a ajouté le porte-parole.

« La Chine se battra jusqu'au bout si les Etats-Unis s'obstinent à suivre la mauvaise voie », a noté le porte-parole.

La Chine réaffirme qu'il n'y a pas de gagnant dans une guerre commerciale et que le protectionnisme ne mène nulle part, a déclaré le porte-parole, ajoutant que les pressions et les menaces ne sont pas le bon moyen d'interagir avec le pays.

La Chine demande instamment aux Etats-Unis de corriger immédiatement leurs erreurs, d'annuler toutes les mesures tarifaires unilatérales à l'encontre de la Chine, de mettre fin à la répression économique et commerciale et de résoudre les différends avec la Chine de manière appropriée par le biais d'un dialogue sur un pied d'égalité et sur la base du respect mutuel, a déclaré le porte-parole.