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La Chine prévoit 83 millions de voyages ferroviaires pendant le pic de la Fête des bateaux-dragons

La Chine prévoit 83 millions de voyages ferroviaires pendant le pic de la Fête des bateaux-dragons

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Le réseau ferroviaire chinois devrait accueillir environ 83 millions de trajets de voyageurs pendant les cinq jours de forte affluence liés à la Fête des bateaux-dragons, a annoncé jeudi l'opérateur ferroviaire national.

Cette période pic s'étendra de jeudi à lundi, la journée de samedi devant être la plus chargée, avec environ 19 millions de trajets, selon la China State Railway Group Co., Ltd.

Jeudi à 8h00, plus de 40 millions de billets de train pour cette période de vacances avaient déjà été vendus sur la plateforme chinoise de billetterie ferroviaire 12306.

Pour faire face à cet afflux de voyageurs, l'opérateur ferroviaire a adapté ses horaires, avec en moyenne quelque 13.000 trains de passagers circulant chaque jour.

Des trains à grande vitesse de nuit circuleront sur les principaux axes ferroviaires à grande vitesse, tels que les lignes Beijing-Shanghai, Beijing-Guangzhou et Beijing-Harbin. (Agence Xinhua)

 

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