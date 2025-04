La Commission européenne investit 86 millions d'euros pour améliorer la résilience au changement climatique et la sécurité de l'approvisionnement en eau

Bakou, 18 avril, AZERTAC

La Commission européenne investit 86 millions d'euros dans de nouveaux projets stratégiques intégrés axés sur l'amélioration de la qualité et de la disponibilité de l'eau, le nettoyage des rivières polluées, l'amélioration de la protection contre les incendies et les inondations et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce financement soutiendra des projets attribués dans le cadre des appels à propositions 2023 visant à aider l'Europe à devenir un continent neutre pour le climat d'ici à 2050, indique le portail de l’UE.

Les projets sélectionnés sont situés au Danemark, en Estonie, en Pologne, en Slovénie et en Islande et aideront les autorités nationales, régionales et locales à mettre en œuvre la législation nationale et européenne en matière d'environnement et de climat.

Ils devraient mobiliser d'importants investissements supplémentaires provenant d'autres sources de financement de l'UE. Cela inclut les fonds agricoles, structurels, régionaux et de recherche, en plus des fonds nationaux et des investissements du secteur privé.

Au Danemark, le projet LIFE ACT rassemble 27 municipalités afin de renforcer les plans d'action locaux pour le climat. Recevant une aide de 28,4 millions d'euros (dont 17 millions d'euros de l'UE), il permettra de réduire les émissions municipales de CO2 de 75 % et de rendre 2 900 km de côtes plus résilientes au changement climatique d'ici à 2050.

En Estonie, le projet LIFE SIP WET-EST est axé sur l'amélioration de la qualité de l'eau. Doté d'une aide de 29,9 millions d'euros (dont 17,9 millions d'euros seront fournis par l'UE), le projet permet de pérenniser le bassin hydrographique de l'ouest de l'Estonie en contrôlant la pollution, en restaurant les écosystèmes et en réduisant les risques de sécheresse et d'inondation.

La Pologne reçoit un budget de 21,9 millions d'euros (dont 13,1 millions d'euros de l'UE) pour relever les grands défis du recyclage et de la mise en décharge dans la région de la voïvodie de Poméranie. 31 partenaires du projet, dont le gouvernement régional, les municipalités et les universités, ont fixé un objectif ambitieux de recyclage de 65 % tout en visant à réduire les déchets de décharge à 10 % d'ici 2035.

Le projet LIFE4ADAPT aidera la Slovénie à mieux se préparer aux sécheresses, aux incendies de forêt et aux inondations qui ont frappé le pays ces dernières années. Le financement de 26,5 millions d'euros (dont 14,2 millions d'euros seront fournis par l'UE) aidera le centre de services climatiques et le portail sur le climat du pays à financer de nouvelles méthodes de gestion des risques climatiques et à lancer des programmes éducatifs.

En Islande, le projet LIFE ICEWATER réunit des agences gouvernementales, des chercheurs et des municipalités pour améliorer la qualité de l'eau. Avec un soutien de 39,6 millions d'euros (dont 23,8 millions d'euros de l'UE), le projet promeut une utilisation durable de l'eau et réduit la pression sur les ressources vitales.

La Commission a également adopté aujourd'hui le programme de travail pour la mise en œuvre du programme LIFE en 2025-2027. Il définit des stratégies, des actions et des possibilités de financement clés dans le but de stimuler la transition de l'Europe vers une économie propre, circulaire, compétitive et résiliente au changement climatique. Le programme de travail établit un budget global de 2,3 milliards d'euros pour des projets portant sur l'économie circulaire, l'objectif «zéro pollution», la nature et la biodiversité, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, ainsi que l'énergie propre.

Contexte

Le programme LIFE est le seul programme de financement de l'UE entièrement consacré aux objectifs en matière d'environnement, de climat et d'énergie. Elle a cofinancé plus de 6 000 projets depuis 1992 dans l'ensemble de l'UE et des pays associés. Le financement des cinq projets stratégiques intégrés annoncés aujourd'hui fait partie d'un budget plus large de 5,43 milliards d'euros alloué au programme LIFE au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027.

Le programme contribue activement à la réalisation de l'objectif de neutralité climatique de l'UE d'ici à 2050 au titre de la loi européenne sur le climat. Ils soutiennent également la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, directive-cadre sur l’eau, la directive-cadre stratégie pour le milieu marin» et les plans de mobilité urbaine durable, contribuant ainsi à une transition vers une énergie propre. Le programme LIFE est géré par l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA).

Les projets aident l'UE à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement, à enrayer et à inverser la perte de biodiversité, à soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à renforcer la préparation aux effets du changement climatique, à faciliter la transition énergétique et à garantir la résilience de l'eau.

La résilience de l'eau est un élément clé de la compétitivité de l'UE. Le maintien de son industrie de l'eau de pointe permettra à l'UE de réaliser ses ambitions tant environnementales qu'économiques. L'appel à contributions qui a pris fin le 4 mars, répondait à une demande claire d'action pour relever les défis liés à l'eau et inverser la dégradation généralisée et la mauvaise gestion structurelle des ressources en eau et des écosystèmes dans l'ensemble de l'UE.

Les appels à propositions LIFE 2025 devraient être publiés sur le portail des appels d'offres Funding & le 24 avril 2025. La CINEA organisera des sessions d'information virtuelles du 13 au 15 mai 2025 pour guider les candidats potentiels dans le cadre des appels à propositions LIFE 2025.