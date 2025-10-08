La Commission européenne vise à protéger toutes les frontières de l'Union avec un « mur anti-drones »

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

La présidente de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen, a déclaré que l'initiative « Dron Wall » (mur anti-drones), accélérée après la violation de l'espace aérien de certains États membres par des avions et des drones russes, protégera toutes les frontières de l'Union, indique l’agence de presse Anadolu.

Von der Leyen s'est exprimée devant le Parlement européen (PE), mercredi, lors d'une session consacrée aux violations récentes de l'espace aérien des pays membres de l'UE situés à l'est par des drones russes.

Elle a affirmé que les violations de l'espace aérien russe ne sont pas des « provocations aléatoires », mais une campagne cohérente visant à inquiéter les citoyens de l'UE et à affaiblir le soutien de l'Union à l'Ukraine.

« Il est temps d'appeler les choses par leur nom. Il s'agit d'une guerre hybride et nous devons la prendre très au sérieux », a-t-elle affirmé.

Von der Leyen a ajouté que l'UE ne devait pas se contenter de réagir aux menaces potentielles, mais qu'elle devait également avoir un effet dissuasif, soulignant que l'Europe devait « de toute urgence » se doter de capacités stratégiques adaptées à la nature changeante de la guerre.

Le président de la Commission européenne a expliqué avoir commencé à travailler au développement des capacités stratégiques et a annoncé que la feuille de route 2030, baptisée « Préserver la paix », qui comprendra les objectifs communs et le calendrier dans le domaine de la défense, serait présentée dans deux semaines.

Ursula von der Leyen a ajouté que les initiatives « Surveillance du flan est » et « Mur anti-drones » constituent « les réponses de l'UE aux réalités de la guerre moderne », ajoutant : « Nous avons besoin d'un système anti-drone abordable et adapté à l'objectif visé pour une détection rapide, une prévention rapide et, si nécessaire, une neutralisation rapide. »

Elle a indiqué que le mur anti-drones protégera les membres de l'UE situés sur la côte est : « Cela ne concerne pas uniquement notre frontière orientale. Pour l'instant, la côte est notre priorité, mais nous avons besoin d'une approche à 360 degrés. Ce système anti-drones servira bien sûr de bouclier pour l'ensemble de l'Union, y compris la côte sud. »