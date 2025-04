La Communauté de l'Azerbaïdjan occidental appelle le Haut-Commissaire du CE à ne pas se laisser instrumentaliser par la politique de doubles standards

Bakou, 8 avril, AZERTAC

« Les réponses du Haut-Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Michael O’Flaherty, aux questions des députés arméniens lors de la soi-disant « Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe » montrent qu’il est complètement ignorant sur ces sujets », a déclaré la Communauté de l’Azerbaïdjan occidental dans un communiqué.

« Il est inacceptable que le Haut-Commissaire ait soulevé la question du retour des Arméniens en Azerbaïdjan sans mentionner celui des Azerbaïdjanais occidentaux dans leurs terres ancestrales en Arménie. Nous appelons le Haut-Commissaire à ne pas se laisser instrumentaliser par la politique de doubles standards profondément enracinée dans un certain nombre d’institutions occidentales en matière de droits de l’homme. »

« En outre, le Haut-Commissaire devrait éviter de faire des déclarations encourageant l’impunité en lien avec le procès en cours à Bakou, et plutôt appeler les autorités arméniennes à traduire en justice les criminels de guerre présents sur leur territoire, y compris ceux responsables de la tragédie d’Aghdaban perpétrée il y a 33 ans. Il devrait également exiger des explications à l’ancien président arménien Levon Ter-Petrossian, qui s’est vanté en disant « En expulsant les Azerbaïdjanais, nous avons atteint un objectif historique vieux de 600 ans », et se rendre en Arménie pour observer l’état déplorable du patrimoine religieux et culturel du peuple azerbaïdjanais, ainsi que pour enquêter sur la haine ethnique largement répandue à l’encontre des Azerbaïdjanais, notamment dans les médias et le discours public », a souligné la Communauté.