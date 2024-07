La communauté internationale doit de toute urgence mobiliser la volonté et les investissements nécessaires pour atteindre les ODD

Bakou, 9 juillet, AZERTAC

La communauté internationale doit de toute urgence mobiliser la volonté et les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030, a souligné lundi la Vice-Secrétaire générale de l'ONU.

S'adressant à l'ouverture du Forum politique de haut niveau sur le développement durable (HLPF) 2024, Amina Mohammed a appelé à des actions transformatrices et à des politiques audacieuses pour relever les défis mondiaux urgents tels que la pauvreté, l'insécurité alimentaire et le changement climatique.

« Même si les plus grands défis qui nous attendent sont colossaux, ensemble, nous pouvons les surmonter et réaliser un avenir pacifique, prospère et durable dont tous les peuples ont non seulement besoin mais qu'ils méritent », a-t-elle déclaré aux délégués réunis au siège de l'ONU, à New York.

Forum 2024

Sous les auspices du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), le thème de cette année est axé sur l'éradication de la pauvreté grâce à des solutions durables, résilientes et innovantes face à une multitude de crises.

Jusqu'au 17 juillet, le Forum examinera les progrès réalisés vers l'objectif 1 sur l'élimination de la pauvreté, l'objectif 2 sur la faim zéro, l'objectif 13 sur l'action climatique, l'objectif 16 sur des sociétés pacifiques et inclusives et l'objectif 17 sur le renforcement des moyens de mise en œuvre.

Au calendrier figurent des laboratoires d'examen national volontaire, dans lesquels les pays rendent volontairement compte de leurs progrès vers la réalisation des ODD, des défis auxquels ils sont confrontés et de leurs plans pour les surmonter. Plusieurs événements parallèles et expositions sont également organisés en marge du HLPF.

Discussions ciblées

S'adressant également au Forum, Paula Narváez, Présidente de l'ECOSOC, a souligné les défis auxquels sont confrontés les pays en développement, en particulier les zones touchées par des conflits, en soulignant la nécessité de la paix et de la stabilité.

Elle a souligné que le programme comprend la présentation d'actions locales et régionales, des idées issues de forums régionaux, des discussions intergouvernementales et 37 pays présentant leur examen national volontaire. Le débat général du Forum fera le pont entre le Sommet des ODD de l’année dernière et le Sommet du futur de septembre prochain.

« Ce sera un espace pour présenter des actions et des initiatives de transformation liées au suivi du Sommet sur les objectifs de développement durable en 2023, tout en partageant également les priorités et les attentes » pour le prochain sommet, a dit Mme Narváez.

Elle a également souligné l'importance d'une participation inclusive, en particulier des jeunes et des groupes marginalisés, ainsi que la nature transversale de la perspective de genre pour parvenir au développement durable.

Un moment pour réfléchir...

De son côté, Amina Mohammed a souligné l'importance de réfléchir à la manière de progresser vers l'Agenda 2030, dans le contexte du très attendu Sommet du futur.

« Le Sommet est une opportunité unique dans une génération de restaurer une confiance érodée et de démontrer que la coopération internationale – la solidarité humaine face aux opportunités mais aussi aux menaces – peut nous faire avancer », a-t-elle déclaré.

Dans ce contexte, elle a souligné l'événement spécial sur l'accélération des ODD, lundi prochain, qui s'intéressera de plus près aux investissements spécifiques nécessaires et présentera des exemples d'action au niveau national.

...et trouver des solutions

Dans son allocution, la Vice-Secrétaire générale a souligné les défis multiformes auxquels est confrontée la communauté mondiale, de la pauvreté au changement climatique – de la guerre à la violence sexiste.

Le fait que moins d’un cinquième des ODD soient en bonne voie devrait être inacceptable pour nous tous, a-t-elle souligné.

« Mais il est également possible de résoudre ce problème… c'est l'objectif de ce Forum : trouver les solutions et la volonté politique pour transformer nos paroles en actions dans la vie de milliards de personnes », a-t-elle déclaré aux délégués.

« Votre présence, votre énergie et votre ambition me disent que, même si les plus grands défis qui nous attendent sont de taille, ensemble, nous pouvons les surmonter et réaliser l'avenir pacifique, prospère et durable dont tous les peuples ont non seulement besoin mais qu'ils méritent ». (ONU)