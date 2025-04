La compagnie aérienne AZAL augmente le nombre de vols pour l'Aïd al-Adha

Bakou, 23 avril, AZERTAC

La compagnie aérienne nationale AZAL effectuera des vols supplémentaires vers plusieurs destinations populaires en réponse à la demande accrue de passagers à l'occasion de l'Aïd al-Adha.

Des vols supplémentaires sont prévus de Bakou vers Istanbul, Antalya et Dubaï.

Ainsi, la compagnie AZAL assurera des vols supplémentaires de Bakou à Istanbul les 5, 6 et 8 juin, vers Antalya tous les jours du 6 au 12 juin et vers Dubaï les 4, 5, 8 et 9 juin. L'objectif de l'augmentation des vols vers les villes susmentionnées est d'offrir aux passagers un voyage plus confortable pendant les vacances.