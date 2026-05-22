La conférence de presse de clôture du WUF13 s’est tenue - MIS A JOUR
Bakou, 22 mai, AZERTAC
La conférence de presse de clôture de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13) s’est tenue à Bakou.
Anaclaudia Rossbach, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), Anar Gouliyev, président du Comité national d’urbanisme et d’architecture et coordinateur national du WUF13, Amina Mohammed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, et Maria Victoria Romero Caballero, ambassadrice du Mexique en Azerbaïdjan, ont participé à la conférence de presse.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Le septième dialogue sur la sécurité Azerbaïdjan-UE se tient à Bakou
- 21.05.2026 [22:20]
Cinquième journée du WUF13 PHOTOS
- 21.05.2026 [22:05]
Sami Hijjawi : Nous avons de très gros problèmes de logement
- 21.05.2026 [21:13]
Bechir Hadjiyev: 2 020 hectares de terres à Kelbedjer déminées
- 21.05.2026 [21:05]
Il est prévu de créer un complexe de tourisme hivernal à Kelbedjer
- 21.05.2026 [20:43]
Le Secrétaire exécutif adjoint de la CEE-ONU souligne l’importance du WUF13
- 21.05.2026 [20:34]
Leyla Aliyeva rencontre le roi Mswati III d’Eswatini
- 21.05.2026 [20:26]
Un architecte chinois : Le WUF13 aura un impact très positif sur Bakou
- 21.05.2026 [20:12]
Le WUF13 est une plateforme importante pour discuter des questions actuelles
- 21.05.2026 [19:50]