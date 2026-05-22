La conférence de presse de clôture du WUF13 s’est tenue - MIS A JOUR

Bakou, 22 mai, AZERTAC

La conférence de presse de clôture de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13) s’est tenue à Bakou.

Anaclaudia Rossbach, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), Anar Gouliyev, président du Comité national d’urbanisme et d’architecture et coordinateur national du WUF13, Amina Mohammed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, et Maria Victoria Romero Caballero, ambassadrice du Mexique en Azerbaïdjan, ont participé à la conférence de presse.