La construction de la ligne ferroviaire et de l’autoroute Horadiz-Aghbend sera achevée d’ici l’année prochaine

Bakou, 13 octobre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan entend approfondir les relations de coopération avec ses voisins proches, la Russie et l’Iran, à condition de ne pas s’ingérer dans les affaires intérieures.

C’est ce qu’a indiqué le vice-Premier ministre azerbaïdjanais, Chahin Moustafaïev, lors d’une réunion trilatérale consacrée à la coopération dans les domaines des transports, de l’énergie et des douanes entre l’Azerbaïdjan, la Russie et l’Iran, à Bakou.

Il a déclaré que l’Azerbaïdjan souhaitait approfondir ses relations de coopération avec ses deux voisins, tant au niveau trilatéral que bilatéral.

La coopération au format 3+3, initiée par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, ouvre de nouvelles perspectives d'intégration économique entre les pays de la région. Le corridor de transport international « Nord-Sud » contribuera non seulement à l'intégration économique des pays de la région, mais assurera également leur développement. Le transport de marchandises par ce corridor a augmenté de 8,3 % au cours de l'année écoulée. L'Azerbaïdjan a mis en œuvre d'importants projets d'infrastructures pour accroître l'activité du corridor. Des ponts routiers et ferroviaires ont été construits sur l'Astaratchaï, et le terminal de fret sud, en cours de construction par l'Azerbaïdjan dans la ville iranienne d'Astara, est en voie d'achèvement. La construction de la ligne ferroviaire et de la route Horadiz-Aghbend devrait être achevée d'ici l'année prochaine », a fait savoir Chahin Moustafaïev.

Le vice-Premier ministre a souligné que le corridor de transport international « Nord-Sud » relierait l'Est-Ouest et les pays du Golfe à la mer Noire. Il a évoqué l'importance du Couloir médian, soulignant que depuis 2022, le volume de transport de marchandises effectué via le Couloir médian a augmenté d'environ 90 %.