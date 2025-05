La coopération azerbaïdjano-iranienne au sein des organisations internationales au menu des discussions

Bakou, 6 mai, AZERTAC

Le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Yaltchin Rafiyev a rencontré, mardi 6 mai, le vice-ministre des Affaires étrangères Saïd Khatibzadeh, directeur de l’Institut d’études politiques et internationales du ministère des Affaires étrangères de la République Islamique d'Iran.

Les questions découlant de l'agenda de coopération bilatérale entre l'Azerbaïdjan et l'Iran suite à la visite du président Massoud Pezeshkian dans le pays, ainsi que les relations de coopération mutuelle dans le cadre des organisations régionales et internationales ont fait l’objet de discussions lors de l’entretien.

Les parties ont indiqué que l'établissement de contacts et de coopération entre les groupes de recherche et de réflexion d'Iran et d'Azerbaïdjan contribuerait à la coopération bilatérale et servirait à accroître la sensibilisation sur divers sujets parmi les publics des deux pays.

Les vice-ministres ont également discuté d’autres questions régionales et mondiales.