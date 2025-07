La coopération dans le domaine des transports entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie au menu des discussions

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, Rechad Nabiyev, a rencontré la ministre gérogienne de l'Économie et du Développement durable, Mariam Kvrivishvili, en visite en Azerbaïdjan.

Les discussions ont porté sur la coopération actuelle et les perspectives futures dans le domaine des transports entre les deux pays, les mesures à prendre pour le lancement complet du projet de chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, ainsi que l'amélioration du cadre juridique et réglementaire dans le domaine du transport routier, selon le ministère du Numérique et des Transports.

Par ailleurs, un échange de vues a eu lieu sur le potentiel de coopération dans les domaines des technologies de l'information et de la communication (TIC), de la transformation numérique, de l'intelligence artificielle et de l'innovation.