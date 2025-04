La coopération économique et commerciale dans les pays du GUAM au menu des discussions

Kiev, 25 avril, AZERTAC

L’état actuel de la coopération économique et commerciale dans les pays de l’Organisation pour la démocratie et le développement économique (GUAM) a été discuté.

Lors de la 18e réunion du Groupe de travail de l'organisation sur l'économie et le commerce tenue par visioconférence, les parties ont discuté de l'état actuel de la coopération économique et commerciale dans les pays du GUAM et des activités de la zone de libre-échange du GUAM.

Il a été indiqué lors de la réunion que le développement d'une zone de libre-échange entre les pays du GUAM augmenterait les échanges de marchandises.

Emil Husseynli

Envové spécial de l’AZERTAC

Kiev