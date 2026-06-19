La coopération entre l'Azerbaïdjan et l’Union des Comores se renforce

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Vendredi 19 juin, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré Moussa Abderemane, ministre des Finances, du Budget et du Secteur bancaire de l’Union des Comores.

Au cours de cette rencontre, les perspectives de développement des relations d'amitié et de coopération existantes entre l'Azerbaïdjan et l’Union des Comores ont été abordées. Les parties ont souligné l'importance de renforcer la coopération, notamment au sein des organisations et plateformes internationales.

Le rôle actif de l'Azerbaïdjan au sein des organisations internationales, dont l'Organisation de la coopération islamique (OCI), le Mouvement des non-alignés et d'autres plateformes multilatérales, a été mis en avant, et l'importance du soutien et de la solidarité mutuels a été soulignée. En particulier, l'élargissement des possibilités de coopération dans le cadre du Sommet de l'OCI prévu en 2027 a fait l’objet de discussions.

Les parties ont également souligné l'importance de poursuivre le renforcement des relations développées dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Les efforts déployés par l'Azerbaïdjan pour promouvoir la coopération avec les pays en développement au sein de cette plateforme ont été beaucoup appréciés.