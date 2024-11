La COP29 doit être une réussite non seulement pour les participants aux négociations, mais aussi pour l’ensemble de l’humanité, selon Guterres

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Le Secrétaire général des Nations Unies a lancé, jeudi, un appel à l’action à l’approche de la conclusion cruciale de la COP29 à Bakou (Azerbaïdjan), implorant les dirigeants mondiaux et les négociateurs de surmonter leurs désaccords et de parvenir à un accord historique sur le financement climatique.

« Je sens un appétit pour un accord », a déclaré António Guterres.

De retour du sommet du G20 à Rio, M. Guterres a partagé le message qu’il y avait délivré : un objectif ambitieux en matière de financement de la lutte contre le changement climatique n’est pas seulement essentiel, mais urgent. « L’échec n’est pas une option », a-t-il souligné, avertissant que le résultat de l’inaction pourrait être catastrophique.

À 24 heures de la clôture de la COP29 dans la capitale azerbaïdjanaise, les négociateurs seraient toujours à couteaux tirés sur un nouvel objectif de financement de la lutte contre le changement climatique destiné à aider les pays en développement à combattre les crues soudaines, les sécheresses, les incendies de forêt et autres chocs naturels aggravés par l’activité humaine.

Le premier projet de texte sur un résultat potentiel est tombé dans les premières heures de la matinée jeudi et a reçu des réactions mitigées de la part des équipes de négociation gouvernementales et des groupes de la société civile.

Largement divisé en deux parties, le projet présente les propositions des pays en développement et des pays développés, certains points d’achoppement n’ayant pas encore été résolus, notamment en ce qui concerne les objectifs de financement.

L’heure tourne

Soulignant l’urgence du moment, le chef de l’ONU a déclaré : « L’horloge tourne. La COP29 est maintenant au pied du mur ».

Bien que des progrès aient été accomplis et que des domaines de convergence apparaissent, des différences importantes subsistent, a poursuivi le Secrétaire général de l’ONU. Mais sans une action décisive, les conséquences pourraient se répercuter bien au-delà de ce sommet, sapant potentiellement les efforts à court terme et compliquant les préparatifs de la COP30 au Brésil, a-t-il noté.

« Un échec pourrait compromettre à la fois l’action à court terme et l’ambition dans la préparation de nouveaux plans d’action nationaux sur le climat », a averti M. Guterres, ajoutant que cela pourrait accélérer l’approche de points de basculement climatiques irréversibles.

Une voie claire vers l’avenir

Le Secrétaire général a souligné le besoin critique d’un nouvel objectif ambitieux en matière de financement de la lutte contre le changement climatique : un paquet financier complet conçu pour mobiliser des ressources pour les pays en développement, leur permettant de mettre en œuvre des plans d’action climatique alignés sur l’objectif de 1,5 degré Celsius.

Il a insisté sur l’importance de financer des initiatives qui aident les nations à passer à une énergie propre et abordable tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

En outre, il a souligné la nécessité de renforcer la résilience aux catastrophes en garantissant des fonds pour protéger les populations vulnérables de l’escalade des impacts des catastrophes climatiques. Le rétablissement de la confiance entre les nations a également été au centre des préoccupations, avec un appel à la solidarité par le biais de la coopération internationale dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat de 2015.

M. Guterres a souligné l’importance de cet accord sur le financement, qui est bien plus qu’une simple négociation. « Il s’agit d’une COP visant à rendre la justice face à la catastrophe climatique », a-t-il déclaré.

Un investissement, pas une aumône

Contestant l’idée que le financement de la lutte contre le changement climatique est une forme de charité, le chef de l’ONU a affirmé qu’il s’agissait d’un investissement essentiel pour l’avenir de la planète. « Il s’agit d’un acompte sur un avenir plus sûr et plus prospère pour toutes les nations de la planète », a-t-il affirmé.

Il a rappelé que les banques multilatérales de développement se sont engagées à augmenter leur financement pour le climat à 120 milliards de dollars par an d’ici à 2030, avec 65 milliards de dollars supplémentaires mobilisés auprès du secteur privé.

Par ailleurs, le Pacte pour l’avenir, adopté en septembre dernier à New York par les 193 membres de l’Assemblée générale des Nations Unies, s’engage à améliorer l’accès au financement et à accroître la capacité de prêt des banques de développement.

Conscient des divisions géopolitiques qui pourraient compromettre les progrès, le Secrétaire général a exhorté les dirigeants et les négociateurs à « assouplir leurs positions », à surmonter leurs divergences et à « ne pas perdre de vue l’ensemble du tableau ».

Il a lancé un appel à l’unité et a rappelé à toutes les parties ce qui est en jeu : une planète vivable pour les générations futures : « N’oubliez jamais ce qui est en jeu... Il ne s’agit pas d’un jeu à somme nulle ».

Un résultat pour l’humanité tout entière

Pour conclure, M. Guterres a déclaré : « Le besoin est urgent. Les récompenses sont considérables. Et le temps presse ».

Il a insisté sur le fait que la COP29 doit être une réussite non seulement pour les participants aux négociations, mais aussi pour l’ensemble de l’humanité.

« L’échec n’est pas une option », a fait valoir le chef de l’ONU, exhortant les négociateurs de la COP29 à « assouplir les lignes dures » et à conclure un accord historique sur le financement de la lutte contre le changement climatique.

Egalité des sexes et lutte contre le changement climatique

Parallèlement à la conférence de presse du Secrétaire général et aux négociations intenses en cours, les discussions de la COP29 ont également mis en lumière l’importance cruciale de l’égalité des sexes dans la lutte contre la crise climatique.

Une session de haut niveau sur le genre et la transparence a souligné la nécessité d’intégrer les considérations de genre dans les politiques climatiques.

Les femmes, en particulier dans les communautés à faible revenu et marginalisées, sont souvent les plus touchées par les catastrophes provoquées par le climat en raison de leur rôle de principales dispensatrices de soins et de nourriture.

Parallèlement, dans de nombreuses régions, leur accès limité aux ressources, à l’éducation et au pouvoir de décision aggrave encore leur vulnérabilité. Les femmes assument souvent la charge de l’approvisionnement en eau, en nourriture et en combustible pour leur famille, souvent au péril de leur vie.

En veillant à ce que les femmes aient un accès égal aux ressources, à l’éducation et aux possibilités de participer aux solutions climatiques, des stratégies plus efficaces et durables peuvent être créées pour atténuer et s’adapter aux effets du réchauffement rapide de notre planète.

« 200 millions d’heures passées à aller chercher de l’eau »

« Les femmes et les filles d’Afrique subsaharienne passent 200 millions d’heures [par jour] simplement à aller chercher de l’eau », a déclaré Jemimah Njuki, responsable de l’autonomisation économique et cheffe de la division économique d’ONU Femmes, dans une interview accordée à ONU Info.

« Pour mettre cela en contexte, cela équivaut à la totalité des heures de travail quotidiennes de la main-d’œuvre britannique ».

Mme Njuki a souligné que les femmes et les filles sont plus susceptibles de faire face à l’insécurité alimentaire en raison du changement climatique.

« Notre analyse nous montre déjà que dans le pire des scénarios climatiques, 236 millions de femmes et de filles supplémentaires seront en situation d’insécurité alimentaire et 158 millions de femmes et de filles supplémentaires tomberont dans la pauvreté », a-t-elle averti, avant d’ajouter : « Nous constatons également que le changement climatique augmente considérablement le travail de soins non rémunéré effectué par les femmes et les filles ».

Tout en notant que des progrès significatifs ont été réalisés en matière d’éducation des filles, de réduction de la mortalité maternelle et de réduction de la mortalité infantile, elle a souligné qu’en même temps, « nous constatons d’énormes reculs contre les droits des femmes ».

Avec tout cela à l’esprit, Mme Njuki a souligné l’importance vitale du résultat de la COP29 pour l’égalité des sexes.

« En tant que personnes travaillant sur l’égalité des sexes, nous sommes préoccupés non seulement par la quantité de financement climatique, mais aussi par sa qualité », a-t-elle déclaré.

Les femmes autochtones et les droits fonciers

ONU Info s’est également entretenu avec Jessica Hernandez, une chercheuse, scientifique et défenseure des communautés autochtones basée dans la région du Nord-Ouest Pacifique, aux Etats-Unis. Dans son rôle actuel à Landesa, une organisation à but non lucratif, elle défend les droits fonciers et fonciers des peuples autochtones dans les pays du Sud.

« L’un de nos objectifs pour la COP29 est de plaider en faveur de l’inclusion des droits fonciers et fonciers dans les contributions déterminées au niveau national », a-t-elle déclaré. « Nous savons que 2,5 milliards de personnes dans les communautés rurales et autochtones du monde entier protègent déjà ces écosystèmes, en particulier les écosystèmes terrestres essentiels à la survie humaine ».

Mme Hernandez, reconnue par le magazine Forbes comme l’une des 100 femmes les plus puissantes et les plus influentes d’Amérique centrale, a souligné le rôle essentiel des femmes autochtones dans la gestion durable des terres et des ressources et la sécurité alimentaire.

« Malheureusement, seule une minorité de ces terres est légalement reconnue, ce qui rend ces communautés vulnérables aux accaparements de terres à des fins d’exploitation et sans les bases nécessaires à une planification à long terme et à l’accès aux services gouvernementaux », a-t-elle ajouté. (ONU)