La Corée du Nord teste la veille des missiles de croisière stratégiques mer-sol en mer Jaune

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

La Corée du Nord a annoncé ce mercredi avoir testé la veille des missiles de croisière stratégiques mer-sol en mer Jaune, une nouvelle provocation qui intervient alors que le président américain Donald Trump est attendu ce mercredi en Corée du Sud pour participer à des réunions en marge du sommet de la Coopération économique de l'Asie-Pacifique (Apec).

Les tirs de missiles ont également eu lieu alors que Trump a exprimé à plusieurs reprises ces derniers jours sa volonté de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un au cours de son séjour au Sud, les 29 et 30.

Ces missiles de croisière, qui ont été améliorés pour être lancés depuis des bateaux, ont été tirés verticalement et ont volé pendant environ 7.800 secondes, suivant une trajectoire préétablie au-dessus de la mer Jaune pour détruire une cible, a rapporté l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA), sans dévoiler d'autres détails comme la distance parcourue.

Le numéro un nord-coréen n'était pas présent pour superviser ces tirs d'essai. Ceux-ci n'ont d'ailleurs pas été mentionnés dans les médias destinés à la population nord-coréenne, comme le quotidien Rodong Sinmun. Pak Jong-chon, vice-président de la Commission militaire centrale du Parti du travail, a déclaré que le Nord a réalisé avec ces tests des succès importants dans la «mise en application» des forces nucléaires du pays, selon la KCNA.

«Il s'agit de la continuation de notre exercice de nos moyens de dissuasion et d'un acte visant à l'exercer de manière plus responsable, afin de tester régulièrement la fiabilité de nos différents moyens offensifs stratégiques et impressionner les ennemies avec leurs capacités», a-t-il déclaré après avoir suivi le déroulé de ces tests en compagnie d'autres officiels militaires.

Il a souligné la nécessité de constamment mettre à jour les capacités de combat de la Corée du Nord. «C'est notre mission et notre devoir responsables en particulier que de durcir sans cesse la posture de combat nucléaire.»

La KCNA a déclaré que Pak a également examiné la formation des marins à bord des nouveaux destroyers de 5.000 tonnes, les Choe Hyon et Kang Kon, pour l'utilisation de ces bâtiments de guerre et de leurs systèmes d'armes. (Agence Yonhap)