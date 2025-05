La Corée du Nord tire plusieurs missiles balistiques de courte portée

Bakou, 8 mai, AZERTAC

La Corée du Nord a tiré ce jeudi plusieurs missiles balistiques de courte portée vers la mer de l'Est, a fait savoir le Comité des chefs d'état-major interarmées (JCS) de Séoul. Il s'agit de ses premiers tirs d'essai depuis mars. Le JCS a déclaré avoir détecté que les lancements, probablement de différents types de missiles balistiques de courte portée, ont été effectués depuis la ville de Wonsan, sur la côte sud-est du pays, entre 8h10 et 9h20.

Les missiles nord-coréens ont volé 800 km au plus avant de s'abîmer dans la mer de l'Est, a-t-il précisé en ajoutant qu'une analyse supplémentaire est en cours et des informations liées sont rapidement partagées avec les Etats-Unis et le Japon.

L'armée a condamné ces lancements en les décrivant comme un «acte de provocation flagrant» qui menace gravement la paix et la stabilité sur la péninsule coréenne. «Avec une ferme posture de défense Corée du Sud-Etats-Unis, notre armée est en train de surveiller étroitement les diverses activités nord-coréennes et de maintenir une capacité écrasante et une posture capable de répondre à toute provocation de sorte que la Corée du Nord ne commette une erreur de jugement», a déclaré le JCS.

Les tirs d'essai d'aujourd'hui sont intervenus environ deux mois après que le Nord a lancé plusieurs missiles balistiques, semble-t-il de portée courte, le 10 mars, alors que la Corée du Sud et les Etats-Unis avaient entamé leur exercice militaire conjoint du printemps. Il s'agit aussi de la deuxième série de lancements de missiles balistiques du Nord depuis l'investiture du président américain Donald Trump en janvier.

Pyongyang s'est abstenu jusqu'à présent cette année de procéder à de grandes provocations après le retour de Trump et sur fond d'approfondissement de sa coopération militaire avec la Russie. Le Nord, qui effectue de coutume des tests d'armes en réponse à des exercices conjoints Séoul-Washington, a choisi cette année de publier plutôt des déclarations que de procéder à de grandes provocations, comme celles impliquant des missiles balistiques de longue portée, ont observé des experts. ( Yonhap)