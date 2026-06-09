La cour d’appel entame l’audition des plaidoiries des parties sur les recours formés par des citoyens arméniens

Bakou, 9 juin, AZERTAC

Mardi 9 juin, la Cour d’appel de Bakou a poursuivi l’examen des recours formés par les citoyens de la République d’Arménie Araïk Haroutiounian, Arkadi Ghoukassian, Bako Sahakian, Davit Ichkhanian, David Babaïan, Levon Mnatsakanian et d’autres condamnés par le Tribunal militaire de Bakou pour des crimes contre la paix et l’humanité, des crimes de guerre, notamment la préparation et la conduite d’une guerre d’agression, le génocide, la violation des lois et coutumes de la guerre, le terrorisme, le financement du terrorisme, la prise de pouvoir par la violence ainsi que d’autres infractions graves commises dans le cadre de l’agression militaire de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan.

Lors de l’audience, présidée par le juge Elmar Rahimov, assisté des juges Emin Mehdiyev et Mehriban Garaïeva (juge suppléant Ali Mammadov), chacun des appelants a bénéficié d’un interprète en arménien ou en russe ainsi que de l’assistance d’un avocat.

L’audience a réuni les représentants des victimes ainsi que les procureurs du Parquet général.

Des représentants du Bureau du Médiateur ont également assisté au procès.

Au début de l’audience, les traductions des documents que certains accusés avaient demandées lors de la précédente audience leur ont été remises.

L’accusé Davit Ichkhanian a déclaré souhaiter consulter le procès-verbal de l’audience du 26 mai.

Le président de l’audience a précisé que toute demande de consultation du procès-verbal d’audience devait être adressée au tribunal, ajoutant qu’aucune restriction n’était opposée à l’exercice du droit des parties de prendre connaissance des pièces du dossier.

Par la suite, le président de l’audience a indiqué que la formation de jugement estimait conforme à la loi d’engager la phase procédurale relative aux plaidoiries, conformément à l’article 394 du Code de procédure pénale de la République d’Azerbaïdjan, ainsi qu’au regard des moyens soulevés dans les recours en appel et des exigences prévues aux articles 339 à 341 du même Code.

La parole a ensuite été accordée à la défense pour les plaidoiries. Toutefois, à l’exception de l’avocat d’Araïk Haroutiounian, les autres avocats ont sollicité du tribunal le renvoi de l’audience afin de disposer du temps nécessaire à la préparation de leurs interventions.

David Manoukian et Davit Ichkhanian ont, pour leur part, demandé au tribunal de poursuivre l’examen de l’affaire.

Le tribunal a alors prononcé une suspension d’audience.

Pendant la suspension d’audience, certains accusés ont eu des entretiens confidentiels avec leurs avocats.

À la reprise de l’audience, le président a annoncé que le tribunal avait fait droit aux demandes des accusés tendant à bénéficier d’entretiens confidentiels avec leurs avocats et avait créé les conditions nécessaires à cet effet. Il a ajouté que les personnes souhaitant présenter des observations au cours de l’audience se verraient également accorder les facilités requises à cette fin. Par ailleurs, un délai sera accordé aux autres accusés afin de leur permettre de préparer leurs plaidoiries et interventions.

Par la suite, Anar Mammadov, avocat de l’accusé Araïk Haroutiounian, a présenté sa plaidoirie. Dans son intervention, il a demandé au tribunal de prononcer l’acquittement de son client.

L’accusé Araïk Haroutiounian a ensuite pris la parole, déclarant qu’il partageait la position de son avocat et qu’il soutenait pleinement les arguments avancés par celui-ci.

La prochaine audience se tiendra le 16 juin.

Pour rappel, en vertu du jugement rendu le 5 février 2026 par le Tribunal militaire de Bakou, Araïk Haroutiounian, Levon Mnatsakanian, David Manoukian, Davit Ichkhanian et David Babaïan ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Arkadi Ghoukassian et Bako Sahakian ont été condamnés à vingt ans de prison, Madat Babaïan et Melikset Pachaïan à dix-neuf ans, Garik Martirossian à dix-huit ans, Davit Allahverdian et Levon Balaïan à seize ans, tandis que Vassili Beglarian, Gourgen Stepanian et Erik Ghazarian ont été condamnés à quinze ans de prison.