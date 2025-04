La Cour internationale de justice rejette les demandes de l'Arménie concernant le traitement envers Ruben Vardanyan et 15 autres Arméniens actuellement jugés

Bakou, 26 avril, AZERTAC

Le 25 avril 2025, la Cour internationale de justice de La Haye a rejeté une série de demandes de l’Arménie concernant le traitement envers de Ruben Vardanyan et 15 autres Arméniens actuellement jugés devant le Tribunal militaire de Bakou pour des crimes commis à la suite de l’agression de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan, et pendant et après la guerre patriotique de 2020.

Selon le service de presse du ministère des Affaires étrangères, après avoir examiné la réponse de l'Azerbaïdjan et les preuves qui l'accompagnent dans l'affaire concernant l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD), la Cour a décidé de ne pas demander d'informations supplémentaires, ni de commander une enquête indépendante ou un rapport d'expert, sur la situation des détenus.

« Il est bien connu que les Arméniens actuellement jugés sont traités conformément à toutes les normes juridiques azerbaïdjanaises et internationales applicables et ont reçu de nombreuses visites du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de la Commissaire aux droits de l'homme de l’Azerbaïdjan.

La décision de la Cour fait suite à l'avis récent du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui a confirmé que Ruben Vardanyan est détenu sur la base d'accusations criminelles concernant de graves menaces à la sécurité nationale, à la sécurité publique et à l'ordre public de l'Azerbaïdjan.

Cette décision confirme une fois de plus que les demandes infondées de l’Arménie visant à perturber les procès en cours et à détourner l’attention des agissements répréhensibles du régime arménien illégalement installé dans les territoires anciennement occupés ne donneront aucun résultat », selon la même source.