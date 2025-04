La culture azerbaïdjanaise lors d'une rencontre d'idées avec la Ligue des écrivaines marocaines et africaines au SIEL – PHOTOS VİDEO

Rabat, 22 avril, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Des membres de la Ligue des femmes écrivaines marocaines et africaines ont visité, lundi, le pavillon de la République d’Azerbaïdjan organisé dans le cadre du Salon international de l’édition et du livre de Rabat, par le ministère de la Culture de l’Azerbaïdjan et l’ambassade d’Azerbaïdjan au Maroc.

Le correspondant de l’agence AZERTAC au Royaume du Maroc rapporte que la délégation marocaine était représentée par la présidente de la Ligue des femmes écrivaines marocaines et africaines, Badia Radi, et quelques membres du bureau exécutif composé d'écrivaines.

Les écrivaines marocaines ont été reçues par les épouses des diplomates azerbaïdjanais au Maroc, à leur tête l’épouse de l’ambassadeur, Husniyya Samadova. Lors de cette rencontre aux dimensions culturelle et intellectuelle, les deux parties ont exprimé leur volonté d'établir une coopération bilatérale à travers l’organisation d’événements culturels et éducatifs conjoints, qui contribuent à faire connaître davantage l’histoire et la culture des deux pays aux communautés marocaine et azerbaïdjanaise.

Pour sa part, la présidente de la Ligue des femmes écrivaines marocaines et africaines, Badiaa Radi, a exprimé sa joie de visiter la Galerie de l’Azerbaïdjan, en tant que première République démocratique de l’Est, soulignant l’intérêt de sa fondation pour cet Orient, porteur de fortes charges culturelles et qui partage un grand nombre de valeurs en commun avec le Maroc. Et d'ajouter « Notre visite a également été marquée par une rencontre conviviale entre les épouses des diplomates azerbaïdjanais au Maroc, qui nous ont fourni diverses explications sur la culture azerbaïdjanaise et sur les livres de femmes, ainsi que sur les centres d'intérêt des auteurs azerbaïdjanais. De notre part, nous avons procédé à la présentation de livres de femmes marocaines écrivant en arabe, en anglais et en français, avec diverses explications sur le domaine dans lequel l’écrivain marocain travaille, mettant en évidence les aspirations de la Ligue des femmes écrivaines marocaines et africaines à s’ouvrir à cet Orient. Et ce, à travers le biais de partenariats, d’échanges de visites. Nous aspirons, en outre, à travailler ensemble, qu’il s’agisse de la traduction de livres ou d’écrits et d’œuvres conjointes entre nous et les instances concernées de l’État d’Azerbaïdjan ».

Il convient de noter que dans le cadre de la consolidation du principe de la coopération culturelle entre le Maroc et l’Azerbaïdjan, l’ambassadeur de la République d’Azerbaïdjan auprès du Royaume du Maroc, Nazim Samadov, accompagné de femmes diplomates azerbaïdjanaises, a visité le pavillon de La ligue des femmes écrivains marocaines, où il a été reçu par un groupe d’écrivaines représentant la Ligue des femmes écrivaines marocaines et africaines. C'était une occasion à travers laquelle la volonté d’adopter un ensemble de programmes culturels communs a été soulignée, y compris la traduction de livres de et vers les langues azerbaïdjanaise et arabe, ainsi que d’autres langues utilisées dans les deux pays, le cas-échéant. Le but est de rapprocher les cultures du Maroc et de l’Azerbaïdjan.