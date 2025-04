La Culture chinoise célèbre à Rabat le 30e anniversaire de la 4e conférence mondiale sur les femmes

Rabat, 18 avril, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Lors d’un prestigieux événement organisé par l’Ambassade de Chine au Maroc, le Cercle Diplomatique et l’Institut Confucius de l’Université Mohammed V de Rabat, la culture chinoise a été mise à l’honneur, offrant un véritable voyage entre traditions et émotions.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon Map, que cette manifestation, qui célèbre le 30e anniversaire de la 4e conférence mondiale sur les femmes, s’inscrit dans une volonté commune de promouvoir le dialogue interculturel et de favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre les peuples marocain et chinois, tout en mettant à l’honneur la richesse et la diversité de la culture millénaire chinoise à travers une série d’activités fascinantes et enrichissantes.

S’exprimant à cette occasion, la directrice de l’Institut Confucius de l’Université Mohammed V, Karima Yatribi, a souligné l’importance de cet événement qui marque un anniversaire particulièrement symbolique pour les femmes, représentant un appel puissant les invitant à poursuivre leur avancée dans tous les domaines de la vie, notamment la santé, l’éducation et la participation politique.

Cet événement d’envergure sera ainsi marqué par des performances artistiques variées, mêlant musique, danse, cérémonie du thé, médecine traditionnelle chinoise, ainsi qu’une dégustation de spécialités culinaires chinoises, a-t-elle fait savoir.

De son côté, l’ambassadeur de Chine au Maroc, Li Changlin, a indiqué que cette journée culturelle vise à mettre en lumière le rôle essentiel des femmes, en insistant sur leur contribution croissante à la promotion de la société et au développement économique du pays.

Il a souligné que cet événement constitue également une illustration de l’importance accordée aux femmes, tout en représentant une invitation à une réflexion renouvelée autour des thématiques du prochain congrès mondial des femmes.

Au programme de cette journée figurent des spectacles de chant et de musique traditionnelle chinoise, des ateliers de calligraphie mettant à l’honneur l’art de l’écriture chinoise, une initiation à la médecine traditionnelle, ainsi qu’une démonstration de Kung Fu, art martial emblématique alliant maîtrise du corps et de l’esprit.