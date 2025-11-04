La délégation azerbaïdjanaise, qui est en déplacement à Bucarest, visite le buste d’Heydar Aliyev

Bucarest, 4 novembre, AZERTAC

La délégation azerbaïdjanaise, qui est en déplacement en Roumanie, s’est rendue le 4 novembre au parc Tei, à Bucarest, pour visiter le buste du Leader national Heydar Aliyev.

La délégation a rendu hommage à la mémoire du Leader national, déposant des fleurs au pied de son buste.

La délégation azerbaïdjanaise comprend le président du Conseil de l’audiovisuel, Ismet Settarov, le directeur exécutif de l’Agence de développement des médias, Ahmad Ismaïlov, le président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, Vugar Aliyev, ainsi que l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Roumanie, Gudsi Osmanov.

Il convient de noter que l’ambassade d’Azerbaïdjan en Roumanie va organiser le 4 novembre, à Bucarest, une réception officielle à l’occasion du Jour de la Victoire.

Igbal Hadjiyev

Correspondant spécial de l’AZERTAC

Bucarest