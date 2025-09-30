La deuxième journée de la Semaine d'action climatique de Bakou 2025 débute

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

La deuxième journée de la Semaine d'action climatique de Bakou (BCAW2025) a débuté. Au cours de cette journée, des militants pour le climat, des experts et des invités de haut niveau échangeront sur divers sujets.

Une table ronde intitulée « La coopération internationale et l’accélération de la transition vers une énergie durable, propre et juste » aura lieu aujourd'hui.

Le thème de la deuxième journée de la Semaine d'action climatique de Bakou est consacré à la transition et la transformation vertes.

Il convient de noter que la BCAW2025 est l'un des événements les plus importants du calendrier climatique de la région et rassemble des dirigeants mondiaux, des experts, des investisseurs, des entrepreneurs, des jeunes et des communautés autour de solutions climatiques.

Le programme comprend des dialogues politiques de haut niveau sur l'énergie, la finance, l'adaptation au changement climatique, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les transitions justes, des tables rondes sectorielles avec la participation de leaders de l'industrie et de l'innovation, ainsi que d'entrepreneurs en technologies vertes, des sessions animées par des jeunes offrant de nouvelles perspectives sur la gouvernance et l'action climatiques.

L'objectif principal de la BCAW2025 sera d'accélérer l'action climatique et de développer une coopération axée sur les solutions climatiques entre les gouvernements, les entreprises, le monde universitaire et les représentants des communautés.