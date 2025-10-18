Bakou, 18 octobre, AZERTAC

« La deuxième réunion du Conseil suprême interétatique Azerbaïdjan-Kazakhstan se tiendra à Astana », a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son interview accordée à l’agence Kazinform.

Soulignant l'importance du Conseil suprême interétatique, dont la première réunion s'est tenue lors de la visite d'État du président kazakh en Azerbaïdjan l'année dernière, le chef de l'État a indiqué : « La deuxième réunion prévue à Astana portera sur les perspectives de coopération mutuellement bénéfique et les mesures à prendre pour élever les relations entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan à un nouveau niveau ».