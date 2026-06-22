La directrice exécutive d’ONU-Habitat remercie le président Ilham Aliyev pour l’excellente organisation du WUF13

Bakou, 22 juin, AZERTAC

La directrice exécutive du Programme ONU-Habitat, Anaclaudia Rossbach, a remercié le président Ilham Aliyev pour l’excellente organisation de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF 13).

« Au nom du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), je tiens à vous exprimer, ainsi qu'à votre gouvernement, ma plus profonde gratitude pour l’organisation du WUF13, qui a connu un succès sans précédent. Le WUF13 a marqué une étape importante pour la communauté mondiale du logement et pour ONU-Habitat. Le Forum a réuni un nombre record de participants venus du monde entier. Ils représentaient les gouvernements nationaux et locaux, la société civile, les milieux académiques, le secteur privé, les organisations de jeunesse, les organisations internationales et d’autres acteurs engagés en faveur du développement urbain durable.

La 13e édition du Forum urbain mondial (WUF13) a également revêtu une importance historique, parce que c’était la première session organisée en Europe de l’Est et en Asie centrale. Le succès de cette édition témoigne de l’engagement, du leadership et de l’hospitalité sans faille du gouvernement et du peuple azerbaïdjanais. L’étroite collaboration entre ONU-Habitat et l’Azerbaïdjan a joué un rôle crucial dans la préparation et l’organisation efficaces de la session, tant sur le fond que sur les plans opérationnel et logistique.

Le WUF13 a été marqué par plusieurs résultats ambitieux, notamment l’Appel à l’action de Bakou et le document final de la réunion ministérielle (Résumé des présidents), ainsi que par la plus grande « Expo urbaine » de l’histoire du Forum urbain mondial. Le WUF13 a également introduit de nombreuses initiatives nouvelles et innovantes, telles que l’Académie du WUF, le Centre des entreprises et de l’innovation et le Centre d’excellence, renforçant ainsi la position du WUF comme plateforme d’échanges enrichissants, de partage des connaissances, de partenariats et de solutions urbaines concrètes.

Les résultats et l’expérience du WUF13 ont ouvert la voie au renforcement de la coopération internationale et ont constitué une contribution importante à l’avancement de la mise en œuvre du Nouvel Agenda urbain et de l’Objectif de développement durable n° 11.

Le WUF13 a également laissé un héritage important, notamment les « Normes de Bakou du WUF13 », qui contribueront à l’organisation pour les futures sessions du Forum urbain mondial, ainsi que le Prix de l’urbanisme de Bakou », a écrit Mme Rossbach dans sa lettre adressée au chef de l’Etat.