La directrice générale adjointe de l’OIM salue le programme azerbaïdjanais du Grand retour

Bakou, 21 mai, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu le 21 mai, à Bakou, avec la directrice générale adjointe de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Mme Ugochi Daniels, en visite en Azerbaïdjan pour prendre part à la 13e session du Forum urbain mondial des Nations unies (WUF13).

Lors de l’entretien, les discussions ont porté sur la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’OIM, les perspectives de collaboration future ainsi que la gestion des processus migratoires, selon le ministère des Affaires étrangères.

Les parties ont salué les relations de longue date entre l’Azerbaïdjan et les institutions spécialisées des Nations Unies, notamment l’OIM, ainsi que les initiatives conjointes visant à moderniser les mécanismes de gestion migratoire. Des informations sur les projets d’infrastructure dans les territoires libérés et sur le programme du Grand retour des anciens déplacés internes ont également été fournies aux visiteurs.

Mme Ugochi Daniels a salué les réformes mises en oeuvre par l’Azerbaïdjan dans le domaine des migrations et a réaffirmé la volonté de l’OIM de poursuivre sa coopération avec le pays.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur d’autres questions d’intérêt commun ainsi que sur la situation régionale.