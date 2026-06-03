La Fédération internationale sikhe et le Groupe d'initiative de Bakou signent un mémorandum d’entente
Bakou, 3 juin, AZERTAC
Un mémorandum d’entente a été signé entre le Groupe d’initiative de Bakou et la Fédération internationale sikhe, établissant un cadre de coopération dans le domaine de la recherche académique, historique et culturelle.
Le document a été signé par Abbas Abbassov au nom du Groupe d'initiative de Bakou, et par Bual Moninder Singh et Sidhu Dabinderjit Singh au nom de la Fédération internationale sikhe.
L’objectif principal du mémorandum est d’établir une plateforme de coopération entre les parties dans le domaine de la recherche universitaire, historique et culturelle, notamment dans le contexte des contacts historiques et des interactions culturelles.
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