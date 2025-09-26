La FIFA dévoile les trois mascottes officielles de la Coupe du monde 2026

Bakou, 26 septembre, AZERTAC

Dans le cadre d’une célébration tout aussi audacieuse que le nouveau format de la compétition, la FIFA a dévoilé aujourd’hui les trois mascottes officielles de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui représentent chacune l’un des pays hôtes du plus grand événement sportif unidisciplinaire de la planète. Maple l’élan (Canada), Clutch le pygargue à tête blanche (États-Unis) et Zayu le jaguar (Mexique) ont été imaginés pour refléter fidèlement la culture, l’héritage et l’esprit de leur pays respectif, symbolisant l’unité, la diversité et la passion commune pour le football.

"Plus il y a de mascottes, plus la fête sera belle ! À l’image de la Coupe du Monde, Maple, Clutch et Zayu sont synonymes de joie, d’énergie et de convivialité", a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA.

"Ces trois mascottes seront essentielles à l’ambiance festive et chaleureuse que nous souhaitons créer autour de cette édition historique. Elles gagneront le cœur du public et susciteront des scènes de liesse, en Amérique du Nord comme dans le monde entier. J’imagine déjà les enfants portant des t-shirts des mascottes, et ces dernières frappant dans les mains de légendes du ballon rond ou s’illustrant dans des jeux vidéo auxquels joueront des millions de personnes."

Dans l’optique de créer un lien avec les jeunes générations, Maple, Clutch et Zayu deviendront en effet les premières mascottes issues d’une compétition de la FIFA à figurer dans un jeu vidéo. Celui-ci, intitulé FIFA Heroes, sortira l’année prochaine sous licence officielle de l’instance. Ce jeu fait partie de la collection FIFAe, une gamme de titres en pleine expansion qui vise à démocratiser l’eFootball en le rendant accessible sous des formes plus diversifiées et sur davantage de plateformes.

Développé et édité par ENVER en partenariat avec Solace, FIFA Heroesest un jeu de football à cinq contre cinq associant touche fantasy et rythme effréné, dans le plus pur style des jeux d’arcade. Les joueurs peuvent former des équipes avec des mascottes de la Coupe du Monde de la FIFA™ d’hier et d’aujourd’hui, des légendes du football et des personnages de fiction célèbres issus du cinéma ou des séries télévisées. FIFA Heroes sortira en 2026 sur Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation et Xbox.

Les mascottes de la Coupe du Monde 2026

Né pour les grands espaces, l'élan Maple sillonne les provinces et territoires du Canada, tissant des liens avec les habitants et embrassant la riche culture du pays. Tantôt artiste, mélomane ou gardien de but émérite, Maple se distingue par sa créativité, sa résilience et sa personnalité bien affirmée. Réputé pour ses arrêts de grande classe, son courage et son tempérament de leader, Maple brille par son goût de l’aventure et son instinct infaillible.

Tout droit venu de la jungle du sud du Mexique, le jaguar Zayu incarne le dynamisme et la fascinante histoire du pays. Si son nom est synonyme d’unité, de force et de joie, Zayu se mue sur le terrain en un redoutable attaquant dont l’ingéniosité et l’agilité exceptionnelles font trembler les défenses adverses. En dehors du terrain, Zayu fait rayonner la culture mexicaine à travers la danse, la cuisine et les traditions, unissant les peuples par-delà les frontières avec passion et fierté. Au-delà du sport, Zayu symbolise la convivialité et la richesse culturelle du Mexique, portant l’âme de son pays où qu’il aille.

Doté d’une insatiable soif d’aventure, le pygargue à tête blanche Clutch survole les États-Unis, fondant sur chaque culture, chaque sport et chaque moment avec une curiosité et un optimisme sans bornes. Intrépide sur le terrain et souverain en dehors, Clutch montre l’exemple, inspirant ses coéquipiers, motivant ses troupes et abordant chaque difficulté comme un défi à relever. Charismatique et passionné de sport, Clutch fédère les personnes autour de lui partout où il va, comme tous les grands milieux de terrain, et prouve qu’un vol majestueux est avant tout une affaire de détermination, de passion et de liberté. (FIFA)