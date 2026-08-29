La Fête de la Victoire et la Journée des Forces armées de la Türkiye célébrées à Bakou

Bakou, 29 août, AZERTAC

L’ambassade de Türkiye en Azerbaïdjan a organisé, vendredi 28 août, une réception officielle à l’occasion de la Fête de la Victoire (30 août) et de la Journée des Forces armées turques.

La cérémonie a débuté par les hymnes nationaux de l’Azerbaïdjan et de la Türkiye. L’ambassadeur de Türkiye à Bakou, Birol Akgün, a ensuite lu le message de félicitations du président Recep Tayyip Erdogan à l’occasion de la Fête de la Victoire.

Dans son discours, l’ambassadeur a souligné l’importance historique du 30 août pour la Türkiye et rendu hommage à Mustafa Kemal Atatürk, aux soldats de l’armée turque et à tous ceux qui avaient participé à la guerre d’indépendance. Il a également rappelé que le mois d’août occupait une place particulière dans l’histoire militaire turque.

Birol Akgün a réaffirmé l’attachement de la Türkiye à la paix et à la stabilité, tout en soulignant la nécessité de disposer d’une capacité militaire dissuasive face aux incertitudes et aux conflits régionaux. Il a précisé que la Türkiye poursuivrait ses initiatives de médiation et de paix sur les plateformes internationales, conformément au principe d’Atatürk : « Paix dans le pays, paix dans le monde. »

Prenant la parole lors de la cérémonie, le ministre azerbaïdjanais de la Défense, le colonel-général Zakir Hassanov, a souligné la solidité des relations entre les deux pays, fondées sur le principe de « Une nation, deux États ». Il a indiqué que le partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye s’était renforcé dans les domaines de la défense et de la sécurité, notamment depuis la signature de la Déclaration de Choucha.

Le ministre a mis en avant le développement de la coopération militaire, de la formation des personnels et de l’industrie de défense. Il a notamment rappelé la tenue régulière d’exercices militaires conjoints ainsi que la formation de nombreux militaires azerbaïdjanais dans les établissements militaires turcs.

En conclusion, Zakir Hassanov a rendu hommage à la mémoire des soldats tombés pour l’indépendance et la sécurité des deux pays et a félicité la Türkiye à l’occasion de sa Fête de la Victoire et de la Journée des Forces armées.

La réception a réuni des représentants d’État et de gouvernement azerbaïdjanais, des ambassadeurs étrangers, des attachés militaires, des représentants d’organisations internationales et des personnalités de la société civile.