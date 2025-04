La Haute représentante de l’UE : L’UE est le plus grand partenaire commercial de l’Azerbaïdjan

Bakou, 25 avril, AZERTAC

« L’Union européenne est le plus grand partenaire commercial de l’Azerbaïdjan », a fait savoir Mme Kaja Kallas, Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-présidente de la Commission européenne, lors d’une conférence de presse conjointe tenue avec le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov.

Elle a dit que l’Union européenne contribuait également au processus de déminage en Azerbaïdjan et poursuivrait ses efforts pour effacer les traces du conflit dans le pays.

« Nous prévoyons d’étendre davantage nos relations commerciales avec l’Azerbaïdjan dans le cadre d’un nouvel accord », a estimé Mme Kaja Kallas.

« Au cours de la rencontre avec Djeyhoun Baïramov, nous avons également menés des discussions très fructueuses sur la normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. En tant qu’Union européenne, nous exprimons notre soutien aux efforts déployés pour renforcer les liens entre les deux pays et rendre l’accord de paix durable et pérenne. Je salue la négociation du texte de l’accord de paix et j’espère que les prochaines étapes seront plus productives », a-t-elle précisé.