La Hongrie est intéressée par le développement de la coopération éducative avec l’Azerbaïdjan

Bakou, 26 septembre, AZERTAC

Le ministre hongrois de la Culture et de l'Innovation, Balazs Hanko, a visité le 25 septembre l'Université nationale du pétrole et de l'industrie d'Azerbaïdjan.

Les perspectives de coopération entre l'Azerbaïdjan et la Hongrie dans le domaine de l'enseignement supérieur, des sciences et des innovations ont été discutées lors de la rencontre tenue avec le recteur de l'Université nationale du pétrole et de l'industrie d'Azerbaïdjan, Rufet Azizov.

Le ministre a également pris connaissance des laboratoires et des salles informatiques de ladite université, y compris de l'Université franco-azerbaïdjanaise (UFAZ). Il a hautement apprécié la base matérielle et technique de l'université, ainsi que les conditions créées pour l'enseignement et la formation.

Balazs Hanko a fait savoir que les établissements d'enseignement supérieur hongrois étaient intéressés par la coopération les universités azerbaïdjanaises. Le ministre a souligné l’existence des opportunités de coopération entre les deux pays dans les domaines de la recherche, des sciences, de l'éducation et des innovations.