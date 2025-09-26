La Hongrie est intéressée par le développement de la coopération éducative avec l’Azerbaïdjan
Bakou, 26 septembre, AZERTAC
Le ministre hongrois de la Culture et de l'Innovation, Balazs Hanko, a visité le 25 septembre l'Université nationale du pétrole et de l'industrie d'Azerbaïdjan.
Les perspectives de coopération entre l'Azerbaïdjan et la Hongrie dans le domaine de l'enseignement supérieur, des sciences et des innovations ont été discutées lors de la rencontre tenue avec le recteur de l'Université nationale du pétrole et de l'industrie d'Azerbaïdjan, Rufet Azizov.
Le ministre a également pris connaissance des laboratoires et des salles informatiques de ladite université, y compris de l'Université franco-azerbaïdjanaise (UFAZ). Il a hautement apprécié la base matérielle et technique de l'université, ainsi que les conditions créées pour l'enseignement et la formation.
Balazs Hanko a fait savoir que les établissements d'enseignement supérieur hongrois étaient intéressés par la coopération les universités azerbaïdjanaises. Le ministre a souligné l’existence des opportunités de coopération entre les deux pays dans les domaines de la recherche, des sciences, de l'éducation et des innovations.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
L’Azerbaïdjan et l’Estonie discutent de l’élargissement de leurs relations
- 25.09.2025 [22:36]
Communiqué de la Présidence de la République
- 25.09.2025 [22:22]
Le président Aliyev : Nous avons gagné à la fois la guerre et la paix
- 25.09.2025 [21:21]
L’Azerbaïdjan est prêt à accueillir les IIIe Jeux de la CEI - PHOTOS
- 25.09.2025 [19:09]
Le prix de l’or poursuit sa baisse sur les bourses
- 25.09.2025 [15:09]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 25.09.2025 [13:58]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais dépasse les 72 dollars le baril
- 25.09.2025 [12:23]
L’IA, un « bébé tigre » qui pourrait de se transformer en prédateur
- 25.09.2025 [10:24]
L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent des relations éducatives
- 24.09.2025 [18:45]
L'Azerbaïdjan et la Hongrie signent un programme de coopération culturelle
- 24.09.2025 [18:22]
L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent de leur coopération culturelle
- 24.09.2025 [17:17]
Chine : le sud du pays en alerte avant l'arrivée du typhon Ragasa
- 24.09.2025 [17:06]
Les prix de l’or et de l’argent en chute sur les bourses
- 24.09.2025 [15:05]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 24.09.2025 [14:35]
La région de Kelbedjer accueille le Festival du miel
- 24.09.2025 [14:02]
Le cours du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte progression
- 24.09.2025 [13:44]
Bakou accueille le 3e Forum international de statistique
- 24.09.2025 [12:35]
Consultations politiques entre l'Azerbaïdjan et l'Albanie
- 24.09.2025 [12:15]
Le 6e Forum d’affaires de la mer Caspienne tenu à New York
- 24.09.2025 [10:04]
Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva visitent le Musée d'art moderne de New York
- 24.09.2025 [09:49]
Un séisme est survenu en mer Caspienne
- 24.09.2025 [09:39]