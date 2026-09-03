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POLITIQUE

La Lituanie, qui se prépare à assurer la présidence de l'UE, à l’intention de renforcer la coopération avec l'Azerbaïdjan

La Lituanie, qui se prépare à assurer la présidence de l'UE, à l’intention de renforcer la coopération avec l'Azerbaïdjan

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

Jeudi 3 septembre, un entretien téléphonique a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, et son homologue lituanien Kestutis Budry.

Au cours de l'entretien téléphonique, l'état actuel et les perspectives de développement des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et la Lituanie ont été abordés. Les parties ont souligné l'importance de poursuivre le dialogue politique et d'étendre davantage la coopération dans des domaines d'intérêt mutuel.

Lors de la conversation téléphonique, l'importance de développer le partenariat au sein des plateformes multilatérales a également été soulignée. Kestutis Budrys a donné des informations sur les préparatifs de la Lituanie en vue de sa présidence du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2027. Les mesures à prendre dans divers domaines durant la future présidence lituanienne, dans le contexte des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne ont fait l’objet d’un échange de vue.

Les ministres ont également abordé les questions de sécurité régionale, la situation actuelle dans le Caucase du Sud, les efforts visant à garantir une paix et une stabilité durables dans la région, ainsi que d'autres questions internationales d'intérêt mutuel.

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