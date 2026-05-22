La localisation du Pacte numérique mondial au niveau des villes abordée lors du WUF13

Bakou, 22 mai, AZERTAC

Pendant la dernière journée de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13) tenue à Bakou, des discussions ont eu lieu sur le thème de la localisation de l'accord numérique mondial au niveau des villes.

Des représentants et des experts du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) participent à cette session portant sur le thème « Localiser le Pacte numérique mondial au niveau des villes », organisée par le Bureau des Nations Unies pour les technologies numériques et émergentes (ODET).