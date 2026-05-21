La ministre bahreïni du Logement et de l'Urbanisme : Les crises exigent un renforcement des politiques de préparation aux situations d’urgence
Bakou, 21 mai, AZERTAC
« Les défis posés par les crises et les conflits nécessitent le renforcement des politiques de résilience urbaine et des mécanismes de préparation aux situations d'urgence », a déclaré Mme Amna bint Ahmed Al Romaihi, ministre du Logement et de l'Urbanisme de Bahreïn, dans son intervention lors du panel intitulé « La crise du Moyen-Orient et ses impacts mondiaux sur le logement et l'urbanisation », organisé par l’ONU-Habitat et le Centre international Nizami Gandjavi dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).
La ministre a déclaré que préserver la stabilité sociale des communautés pendant la crise était l'une des principales priorités.
Selon elle, des travaux de restauration technique et d'ingénierie, ainsi que des indemnisations aux familles touchées, ont été réalisés dans le cadre du plan d'action intégré mis en œuvre.
« Les organismes compétents poursuivent leurs activités pour éliminer les dégâts, rétablir rapidement la situation dans les communautés », a-t-elle déclaré.
Elle a également souligné que l'expérience actuelle avait permis de tirer des conclusions importantes qui devraient être prises en compte dans les futures stratégies de planification urbaine et de développement durable.
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