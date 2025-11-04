La ministre britannique des Affaires étrangères appelle à une augmentation de l'aide humanitaire à la bande de Gaza

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a appelé à une augmentation de l'aide humanitaire à la bande de Gaza, considérant cela comme une étape cruciale vers la réalisation d'une véritable voie vers la paix dans la région, selon l’Union des agences de presse des pays de l’OCI.

Selon un communiqué diffusé lundi par l'ambassade britannique à Amman, M. Cooper a déclaré : « L'aide britannique, notamment les vivres et les abris, est prête dans les entrepôts et attend l'autorisation d'entrer à Gaza », soulignant que « la population de Gaza ne peut pas attendre ».

Elle a ajouté qu'il est urgent d'ouvrir davantage de points de passage et de lever les restrictions sur l'entrée de l'aide afin de permettre aux Nations Unies et aux ONG d'intensifier leurs efforts humanitaires vitaux, dans le cadre du plan de paix mené par les États-Unis.

Lors de sa visite en Jordanie, la ministre des Affaires étrangères a inspecté un entrepôt d'aide britannique prêt à être acheminé vers la bande de Gaza, soulignant le rôle crucial que joue la Jordanie en tant que plaque tournante essentielle pour la coordination et la distribution de l'aide humanitaire dans la région.

Elle a confirmé que trois semaines après le cessez-le-feu avaient permis l'entrée d'une plus grande quantité d'aide à Gaza, mais que des restrictions limitaient encore l'accès à de nombreux produits essentiels, soulignant que l'ampleur des besoins humanitaires restait importante et nécessitait une augmentation significative du soutien.

Elle a déclaré : « Outre l’aide alimentaire, il est urgent de fournir un abri et des soins médicaux d’urgence, notamment aux femmes enceintes. Nous n’avons pas de temps à perdre pour apporter cette aide et réaliser de réels progrès vers une paix durable ».

La ministre a réaffirmé l'engagement de son pays à travailler avec la Jordanie, les partenaires régionaux et la communauté internationale pour soutenir les efforts de reconstruction de Gaza et parvenir à une paix durable au Moyen-Orient.