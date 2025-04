La ministre slovène : La paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie présentera de nombreux avantages pour la région

Bakou, 17 avril, AZERTAC

« La Slovénie est intéressée par le maintien de la paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie », a déclaré la ministre slovène des Affaires étrangères, Tanja Fajon, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue azerbaïdjanais Djeyhoun Baïramov.

« Je salue la finalisation du texte de l’accord de paix et j’appelle les deux parties à prendre les mesures nécessaires pour signer ce document prochainement. La paix présentera de nombreux avantages pour la région. Cela créera les conditions nécessaires à la réalisation de diverses initiatives commerciales et produira des résultats positifs tant dans la région qu’au-delà. En même temps, ce processus peut constituer une opportunité importante reliant l’Est et l’Ouest », a-t-elle estimé.