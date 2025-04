La ministre slovène des Affaires étrangères : Il existe un grand potentiel pour élargir la coopération commerciale avec l’Azerbaïdjan

Bakou, 17 avril, AZERTAC

« Il existe un grand potentiel pour élargir la coopération commerciale entre l’Azerbaïdjan et la Slovénie », a déclaré la vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes de Slovénie, Tanja Fajon, lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov jeudi 17 avril.

« Il existe une coopération entre les deux pays dans le secteur de l'énergie, mais cela n'est pas suffisant, il est important de développer les relations dans les autres secteurs de l'économie. Nous sommes intéressés par une coopération dans la construction de centrales hydroélectriques, ainsi que dans les domaines scientifique et touristique. Des entreprises slovènes ont déjà manifesté leur intérêt pour ces domaines », a précisé Tanja Fajon.