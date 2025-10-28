La mise à niveau 3.0 de la zone de libre-échange Chine-ASEAN insufflera plus de confiance et d'élan à l'économie mondiale

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

Le protocole de mise à niveau 3.0 de la zone de libre-échange Chine-ASEAN va insuffler davantage de confiance et d'élan à la croissance économique régionale et mondiale, a déclaré mardi un responsable du ministère chinois du Commerce.

Le protocole a été signé mardi matin à Kuala Lumpur, en Malaisie, avant le 28e Sommet Chine-ASEAN, en présence du Premier ministre chinois Li Qiang et du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim.

Face aux défis majeurs auxquels est confronté le système économique et commercial international fondé sur des règles, le protocole témoigne de l'engagement commun et ferme de la Chine et de l'ASEAN en faveur du multilatéralisme et du libre-échange, a déclaré le responsable du ministère dans un communiqué.

La coopération dans la zone de libre-échange Chine-ASEAN et l'intégration économique régionale dépasseront la libéralisation et la facilitation traditionnelles du commerce et des investissements pour s'étendre à de nombreux domaines émergents, notamment l'économie numérique, l'économie verte, les normes, ainsi que les chaînes industrielles et d'approvisionnement, a-t-il ajouté.

Cette mise à niveau marque la dernière étape de l'évolution de la zone de libre-échange Chine-ASEAN, qui a été lancée en 2002 et pleinement mise en œuvre sous la version 1.0 en 2010. Un protocole de version 2.0 a ensuite été signé en 2015 et est entré pleinement en vigueur en 2019. Les négociations pour la mise à niveau de la version 3.0 ont débuté en novembre 2022 et se sont conclues avec succès en mai 2025.

L'approfondissement des relations commerciales a joué un rôle important dans la croissance de la région. La Chine est le premier partenaire commercial de l'ASEAN depuis 16 années consécutives, tandis que l'ASEAN est le premier partenaire commercial de la Chine depuis cinq ans. Le commerce bilatéral a atteint 982,3 milliards de dollars en 2024, représentant une multiplication par dix-sept depuis 2002.

Selon le responsable, le nouveau protocole explore une coopération approfondie dans des domaines émergents, élève de manière globale le niveau d'ouverture et favorise un développement inclusif.

La mise à niveau couvre principalement neuf domaines clés, comprenant non seulement des domaines existants, tels que les procédures douanières et la facilitation des échanges commerciaux, les normes et la coopération économique et technique, mais aussi de nouveaux domaines à fort potentiel tels que l'économie numérique, l'économie verte, l'interconnectivité des chaînes d'approvisionnement, la concurrence et la protection des consommateurs, ainsi que les micro, petites et moyennes entreprises.

Après la signature du protocole de mise à niveau, la Chine et les Etats membres de l'ASEAN poursuivront leurs procédures d'approbation nationales respectives afin de garantir l'entrée en vigueur du protocole dans les meilleurs délais, a noté le responsable. (Agence Xinhua)