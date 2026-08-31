La Norvège organise des cérémonies commémoratives nationales en l'honneur du défunt roi Harald V

Bakou, 31 août, AZERTAC

Des cérémonies commémoratives ont eu lieu dimanche dans des églises à travers toute la Norvège en l'honneur du roi Harald V, décédé vendredi à l'âge de 89 ans. La Maison royale norvégienne a par ailleurs annoncé que ses funérailles auraient lieu le 9 septembre.

Des dizaines de milliers de personnes ont fait la queue devant les cathédrales et églises du pays pour rendre hommage au défunt souverain. De nombreux habitants ont déposé des fleurs, des bougies et des cartes devant le palais royal d'Oslo.

Selon les règles de succession en Norvège, le fils de Harald V, âgé de 53 ans, lui a immédiatement succédé sur le trône, prenant le nom de règne de Haakon VIII. (Agence Xinhua)